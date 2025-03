Glorit: Marktführer bei Fertighäusern

On top. Premium-Bauträger Glorit freut sich im Segemnt Fertighäuser über einen Marktanteil von 49,8 %. Studie sieht Wachstumspotenzial am heimischen Fertighaus-Markt.

„Jedes zweite Wiener Fertighaus kommt von Glorit aus Groß-Enzersdorf. Es ist schon bemerkenswert, wie groß unser Vorsprung zum Wettbewerb mittlerweile ist“, freut sich Glorit-Geschäftsführer Patrick Kloihofer. Dies belegt die neue Interconnection-Studie zur österreichischen Fertighausbranche. Bereits zum achten Mal in Folge behauptet sich der Premium-Bauträger als klare Nummer eins in Wien mit 49,8 % Marktanteil. Der Abstand zum Mitbewerb bleibt enorm – kein anderer Anbieter erreicht auch nur 10 Prozent Marktanteil.

Trend geht zu „schlüsselfertigen“ HäusernBaukosten. Glorit baut seine Marktposition nicht nur regional weiter aus, sondern gewinnt auch österreichweit zunehmend an Bedeutung. Trotz der Fokussierung auf Wien und das angrenzende Umland konnte sich das Unternehmen beim wertmäßigen Marktanteil von Platz drei auf Platz zwei verbessern. „Die gestiegene Nachfrage nach unseren Häusern ist ein klares Zeichen für unser starkes Leistungsversprechen“, so Kloihofer.Die Nachfrage nach Fertighäusern steigt kontinuierlich – in Wien nimmt die Fertighausquote weiter zu, in Niederösterreich bleibt sie auf hohem Niveau stabil. Laut Studie wird der Fertighausmarkt in Österreich bis 2028 jährlich um durchschnittlich 4,9 Prozent pro Jahr wachsen und ein Volumen von rund 1,116 Milliarden Euro erreichen. Hauptgründe dafür sind kürzere Bauzeiten sowie geringere Baukosten. glorit.at