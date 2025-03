Glorit startet mit solider Finanzbasis und 21 neuen Projekten

Stabilität, Bonität & langfristige Planung: Finanzielle Stabilität ist für Immobilien-Käufer von immenser Bedeutung.

Die aktuellen Herausforderungen am Bau- und Immobilienmarkt sorgen für Unsicherheiten bei Käufern sowie Investoren. In diesem Umfeld setzt Glorit auf Stabilität und langfristige Planung. Seit mehr als 50 Jahren entwickelt das Unternehmen Wohnbauprojekte und verfügt über eine solide finanzielle Basis. In dieser Zeit wurden mehr als 12.000 Wohnungen und Häuser realisiert.

Finanzielle Stabilität als Entscheidungsfaktor

Sicherheit. Heute liegt der Schwerpunkt auf hochwertigen Wohnbauprojekten in Wien, die in verschiedenen Lagen eine breite Auswahl an exklusiven Eigentumswohnungen bieten. Besonders die Alte Donau kommt bei den insgesamt 21 neuen Projekten zur Geltung: Alleine dort sind es neun Projekte, die dieses Jahr ihren Spatenstich feiern.

Eine der zentralen Herausforderungen für interessierte Immobilien- Käufer ist die Verlässlichkeit des Bauträgers der Wahl. Gute Nachrichten, wer sich für den Bauträger aus Groß-Enzersdorf entscheidet: Glorit weist eine Bonität auf, die über dem Branchendurchschnitt liegt. „Unsere Kunden suchen nicht nur nach hochwertigem Wohnraum, sondern auch nach Sicherheit und Verlässlichkeit in der Umsetzung ihrer Wohnträume. Mit unserer finanziellen Stärke, unserer soliden Eigenkapitalbasis und unserer jahrzehntelangen Erfahrung garantieren wir genau das“, erklärt Lukas Sattlegger, Geschäftsführer von Glorit.



Ablauf beim Immobilienkauf

1. Käuferinnen und Käufer werden durch das unternehmenseigene Vertriebsteam beraten, das über langjährige exklusive Tätigkeit bei Glorit verfügt. Aus über 120 aktuellen Projekten kann somit das Wunschzuhause ausgewählt werden.

2. Ist die Entscheidung für die Wunschimmobilie gefallen, übernimmt ein erfahrener Rechtsanwalt und Treuhänder die Vertragsabwicklung gemäß den Vorgaben des Bauträgervertragsgesetzes.

Im Unterschied zu vielen anderen Bauträgern setzt Glorit nicht auf Projektgesellschaften, die nach Fertigstellung und Abverkauf aufgelöst werden. Stattdessen übernimmt die Glorit Bausysteme GmbH dauerhaft die Verantwortung für sämtliche Gewährleistungen und ist direkt für Käufer erreichbar. www.glorit.at

Über Glorit: Glorit ist ein eigentümergeführtes österreichisches Unternehmen und Premium-Bauträger, Architekturbüro, Baufirma und Fertighausproduzent in einem. Im breitgefächerten Vermarktungsangebot befinden sich laufend über 200 Traumhäuser und Eigentumswohnungen in den besten Grün-Lagen Wiens und Umgebung.