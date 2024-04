Griller-Ranking: Das sind die Top 15 der Österreicher

Pizzaöfen, Feuerschalen, Griller und Zubehör - was ist heuer besonders beliebt?

Auch wenn die klassischen April-Schwankungen die Temperaturen aktuell noch etwas unberechenbar machen, geht es in den heimischen Gärten, auf Balkonen, Terrassen und Grillplätzen spätestens seit Ostern bereits wieder hoch her. Zusätzlich freuen sich tausende Griller im Gartenbereich von Österreichs größtem digitalen Marktplatz derzeit auf motivierte neue GrillmeisterInnen. Hunderte Pizzaöfen warten ebenso auf den Outdoor-Saisonstart, wie auch rund 1.000 Feuerschalen bzw. Feuerkörbe. willhaben hat sich angesehen, welche feurigen Utensilien, Marken und Modelle heuer besonders gefragt sind und voraussichtlich die Gartenfeste, Familienfeiern und Grillpartys von Vorarlberg bis Wien unterstützen werden.

Die Zeit der Pizzaöfen

So beliebt wie laut willhaben-Stichwortsuchen um diese Jahreszeit überhaupt noch nie sind Pizzaöfen: Im ersten Quartal 2024 haben sich die Suchen danach gegenüber 2023 verdoppelt. Auch das Interesse am Stichwort „Pizzastein“, der in gängigen Grillern zur Pizza-Zubereitung als Unterboden eingelegt wird, nahm im Vergleich zum Vorjahr zu.

Offenes Feuer

Der Vergleich der Stichwortsuchen-Anzahl nach den Begriffen „Feuerkorb“ und „Feuerschale“ bringt ein sehr ungleiches Duell zu Tage: Österreich ist ein Feuerschalen-Land. Im Jahr 2024 wurde bereits etwa 800-mal öfter nach den etwas flacher konstruierten, dafür die Asche besser sammelnden Feuerschalen auf dem willhaben-Marktplatz gesucht, als nach den höher und zumeist mit Gitterstäben gebauten Feuerkörben. In Oberösterreich, der Steiermark und Niederösterreich ist das Interesse an Feuerschalen besonders hoch.

Dauerbrenner: Grill-Arten und beliebteste Hersteller

Während sich bei Feuerschalen und Pizzaöfen noch wenige konkrete Hersteller in den willhaben-Stichwortsuchen bemerkbar machen, gibt es bei den Grillern einen klaren Sieger: Derzeit am beliebtesten ist die Marke „Weber“, mit Respektabstand folgt „Napoleon“, dahinter machen „Big Green Egg“, „Burnhard“, „Monolith“, „Enders“, „Broil King“, „Kamado Joe“, „Rösle“ und „Lotusgrill“ die Top-10 komplett. Bei der Griller-Art konnte sich im bisherigen 2024 - nach Jahren auf Platz drei – die Holzkohle auf Rang zwei in der Gunst der heimischen Grillmeisterinnen und Grillmeister verbessern. Insbesondere Suchen aus Ober- und Niederösterreich befeuerten das Holzkohle-Ranking. Unangefochten an der Spitze liegt nach wie vor Gas, auf Rang kommt drei derzeit der Elektrogrill.

Zubehör- und Zubereitungs-Liebe

Im Ranking von Zubehör und eher ausgefalleneren Zubereitungs-Methoden bilden, in absteigender Reihenfolge, folgende Suchbegriffe in der willhaben-Grillwelt aktuell die Top-15:

Smoker Spanferkelgrill Kistensau Plancha Grillplatte Pizzastein Räucherofen Räucherschrank Drehspieß Feuerplatte Selch Dutch Oven Abdeckhaube Grillrost Grillspieß



(Quelle: willhaben)