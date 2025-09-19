Billa-Super-Pickerl: Jetzt gibt es 30% Rabatt!

Billa stellt das Pickerlsystem um. Schon ab Donnerstag, dem 25. September, startet ein umfassendes Paket gegen die Teuerung: Mit mehr Prozenten denn je.

Die Teuerung trifft derzeit alle. Billa hat jetzt ein Paket geschnürt, um Kunden zu entlasten: Ab 25. September 2025 gibt es wieder die Rabattpickerl für alle – unabhängig von einer jö Mitgliedschaft. Zum Start dieser Preisoffensivegibt es zusätzlich für zwei Wochen ein -30%-Pickerl auf den teuersten Artikel.

Prozente auf clever

Es gibt auch ein -5%-Pickerl auf das teuerste Produkt der Eigenmarken clever oder Billa immer gut. Weiters senkt Billa von 25. September bis 8. Oktober die Preise der rund 1.000 clever Produkte um 5%.

So funktioniert Billa Pickerl - ganz ohne jö Mitgliedschaft

Ab 25. September liegt den Billa und Billa PLUS Flugblättern ein Pickerlbogen mit acht physischen Rabattpickerln bei, die jeweils im angegebenen Zeitraum einmalig eingelöst werden können – ohne jö Mitgliedschaft.

Alle Rabattpickerl müssen aufgeklebt werden, um die Vergünstigungen direkt an der Kassa in den BILLA, BILLA PLUS und BILLA Corso Märkten zu erhalten. Für BILLA PLUS Einkäufe gibt es wie gewohnt einen weiteren Pickerlbogen. Kund:innen erhalten die Rabattpickerl regelmäßig im Flugblatt sowie in ausgewählten Tageszeitungen. Eine jö Mitgliedschaft zahlt sich jedenfalls weiterhin aus: Äpp-Nutzer:innen und Mitglieder profitieren von zahlreichen Vorteilen und Angeboten.

Erich Szuchy, BILLA Vorstandsvorsitzender: „Alle kämpfen mit der Teuerung. Wir reagieren mit der BILLA Preisoffensive: Neben dem Comeback der Rabattpickerl für alle gibt es eine -5%-clever-Aktion auf rund 1.000 Produkte. So sorgen wir für eine spürbare finanzielle Entlastung. Wir starten damit in Zeiten der wieder gestiegenen Inflation unsere größte Preisoffensive für die Menschen in unserem Land.“

"Unsere Aktion gegen die Teuerung"

Auch auf EU-Ebene muss an Schrauben gedreht werden, um die Konsumenten in Österreich zu unterstützen. Aus Sicht des Lebensmittelhändlers braucht es rasch zielgerichtete Maßnahmen, die gegen den „Österreich-Aufschlag“ wirken und faire Bedingungen schaffen. BILLA begrüßt ausdrücklich, dass die Bundesregierung hier tätig geworden ist. Gemeinsam mit der Pickerl-Aktion könne so der Teuerung im Land entschieden entgegengewirkt werden.