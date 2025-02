Kika/Leiner-Pleite: Großteil der Mitarbeiter schon gekündigt

Versteigerung von Lagerbeständen, Geschäftsausstattung und Fuhrpark läuft weiter. Nachnutzung der 17 Kika/Leiner-Standorte offen.

Nach dem letzten Geschäftstag von Kika/Leiner am 29. Jänner hat die insolvente Möbelkette nach Gewerkschaftsangaben den Großteil der 1.350 Beschäftigten Ende Jänner gekündigt.

"Zwei Drittel der Kika/Leiner-Belegschaft länger als fünf Jahre mit an Bord"

Langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgrund längerer Kündigungsfristen aber erst im Sommer ohne Gehalt dastehen. Schätzungsweise seien zwei Drittel der Kika/Leiner-Belegschaft länger als fünf Jahre mit an Bord, sagte der Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA NÖ, Michael Pieber, zur APA.

Betroffene in Niederösterreich und Wien können bei Bedarf eine Arbeitsstiftung in Anspruch nehmen und sich aus- und weiterbilden. Die Arbeitsstiftung in Niederösterreich ist laut Pieber vor kurzem beschlossen worden. Zur Ausgestaltung der Arbeitsstiftung gebe es aber "noch keine Details". Lobende Worte fand der Gewerkschafter für Insolvenzentgeltfonds (IEF), Arbeiterkammer und Kika/Leiner-Insolvenzverwalter Volker Leitner. Der IEF habe "perfekt" mit der Arbeiterkammer zusammengearbeitet und die ausstehenden Gehälter in weniger als zwei Wochen ausbezahlt. Leitner habe die Abwicklung des Unternehmens bisher "in besonders guter Art gemacht".

Möbelhäuser werden derzeit komplett ausgeräumt und gesäubert

Die geschlossenen Kika/Leiner Möbelhäuser werden derzeit komplett ausgeräumt und gesäubert, damit sie an Supernova zurückgegeben werden können. Der Grazer Immobilienentwickler Supernova als Eigentümer der Kika/Leiner-Liegenschaften bereitet nun den Verkauf oder die langfristige Vermietung der Ende Jänner geschlossenen 17 Möbelhäuser vor. "Mehr können wir dazu leider aktuell noch nicht sagen, der Prozess wird sicher mehrere Monate in Anspruch nehmen", sagte kürzlich ein Supernova-Sprecher. Über die Auktionsplattform Aurena werden bis 28. Februar Lagerbestände der Möbelkette, Geschäftsausstattung, Fuhrpark und Einrichtung der Firmenzentrale verkauft.