Nachhaltigkeit trifft Nahversorgung: Neuer Billa in der Hinterbrühl eröffnet

Moderner Neubau überzeugt mit regionalem Angebot, größerer Fläche und umweltfreundlicher Technik. Sieben neue Arbeitsplätze wurden mit dem Umbau neu geschaffen. Insgesamt 15 Mitarbeiter stehen den Kunden beim Einkauf beratend zur Seite.

Nach rund sieben Monaten Bauzeit öffnete am 27. Mai 2025 der neu errichtete Billa Markt in der Hauptstraße 17 seine Türen. Der zeitgemäße Neubau ersetzt den ursprünglichen Markt aus dem Jahr 1992 und setzt ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und regionale Nahversorgung.

Sortiment mit einer Vielzahl an regionalen Produkten © Billa AG/Robert Harson ×

Mehr Platz, mehr Frische, mehr Regionalität

Die Verkaufsfläche des neuen Billa wurde von 483 auf 715 Quadratmeter erweitert. Mit dem Umbau ging auch eine Sortimentserweiterung einher – insbesondere mit Fokus auf regionale und saisonale Produkte. „Wir bieten unseren Kunden eine große Auswahl an Lebensmitteln aus der Umgebung, die von Betrieben aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft stammen“, erklärt Marktmanager Marko Denic. Im Sortiment finden sich unter anderem Wald-Blütenhonig der Imkerei Lechner und naturtrüber Apfelsaft von Landdrink. Ein besonderes Highlight ist der großzügige Frischebereich mit einer großen Auswahl an Obst, Gemüse und Fleisch. Billa ist der erste Lebensmittelhändler in Österreich, der ausschließlich 100 Prozent Frischfleisch aus heimischer Produktion anbietet – zertifiziert mit dem Tierwohlsiegel „Fair zum Tier“.

Stefan Weinlich (BILLA Vertriebsdirektor für Niederösterreich), Dieter Wasserburger (Leiter Immobilien/Expansion bei REWE International AG), Marko Denic (BILLA Marktmanager Hinterbrühl), Marina Roscher (BILLA Vertriebsleiterin), Erich Moser (Bürgermeister von Hinterbrühl) und Stefan Pany (Direktor Technische Abteilung bei REWE International AG) im Rahmen der Eröffnung des neuen BILLA Marktes in Hinterbrühl. © Billa AG/Robert Harson ×

Nachhaltiges Markt-Konzept mit Greenpass-Zertifizierung

Nicht nur im Sortiment, auch beim Bau setzte Billa auf Zukunftstauglichkeit. Der neue Markt wurde nach den Richtlinien des Billa Begrünungshandbuchs errichtet und erhielt eine Greenpass-Zertifizierung in Silber. Zu den Maßnahmen zählen unter anderem eine Photovoltaikanlage, Fassadenbegrünung, Rasengittersteine sowie ein begrüntes Dach. Energieeffiziente Kälteanlagen, moderne LED-Beleuchtung und eine Wärmerückgewinnungsanlage sorgen für einen nachhaltigen Betrieb.

Der neue Markt hat eine von außen zugängliche Pfandflaschenrückgabe. © Billa AG/Robert Harson ×

„Unser Ziel bei Billa ist es, den Menschen in Hinterbrühl Versorgungssicherheit zu bieten. Das gelingt uns mit dem modernen Neubau im Ortszentrum, der zudem den hohen Standards unserer grünen Märkte entspricht“, sagt Stefan Weinlich, Billa Vertriebsdirektor für Niederösterreich.

Der neue Kassenbereich im Billa Markt in der Hauptstraße 17 in Hinterbrühl. © Billa AG/Robert Harson ×

Neue Arbeitsplätze und moderne ServicesMit der Eröffnung wurden 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Markt eingesetzt – sieben neue Arbeitsplätze entstanden im Zuge des Umbaus. Zu den neuen Serviceangeboten zählen eine von außen begehbare Pfandflaschenrückgabe, eine E-Ladestation sowie eine sogenannte myflexbox für die bequeme Paketabholung. Auch Bürgermeister Erich Moser begrüßt den Neubau: „Mit der Eröffnung des neu errichteten Billa Marktes leistet Billa einen wichtigen Beitrag zur Nahversorgung in Hinterbrühl. Besonders freue ich mich, dass mit dem Markt eine moderne Anlaufstelle nach einem nachhaltigeren Konzept geschaffen wurde.“