Holzspielzeug zurückgerufen – Erstickungsgefahr droht

Von einem weiteren Gebrauch der Holzzüge wird dringend abgeraten.

Die TEDi Warenhandels GmbH ruft vorsorglich die Holzzüge "Boy" und "Girl" (jeweils 40 cm lang) zurück. Es besteht die Gefahr, dass sich bei den betroffenen Produkten Kleinteile lösen können. Das stellt ein erhebliches Risiko für Kleinkinder dar – insbesondere Verschluckungsgefahr. Aus diesem Grund wird dringend vom weiteren Gebrauch abgeraten.

© TEDi

Holz Zug 40cm Boy, Artikelnummer: 611420012710000001000

Holz Zug 40cm Girl, Artikelnummer: 573830012710000001000

Die Produkte wurden vom 6.2.2025 bis zum 11.7. 2025 in den TEDi-Filialen verkauft. Verbraucher, die eines der genannten Spielzeuge gekauft haben, werden gebeten, den Holzzug an den Händler zurückzugeben. Der Kaufpreis wird erstattet – auch ohne Vorlage eines Kassenbons, wie der Diskonter TEDi in einem Hinweis schreibt.

Die Sicherheit von Kindern habe höchste Priorität, betont das Unternehmen. Man bedauere die Unannehmlichkeiten und bitte um Verständnis für die Maßnahme.

TEDi informiert, dass bei weiteren Fragen der Kundendienst per Telefonnummer (+49 231 555770) oder Mail (info@tedi.com) kontaktiert werden kann.