Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.650 aktien down -3.8% Andritz AG 64.05 aktien up +0.31% BAWAG Group AG 113.70 aktien up +0.09% CA Immobilien Anlagen AG 23.960 aktien up +0.17% CPI Europe AG 16.260 aktien down -0.73% DO & CO Aktiengesellschaft 207.00 aktien equal +0% EVN AG 26.650 aktien up +2.5% Erste Group Bank AG 88.55 aktien down -1.28% Lenzing AG 24.900 aktien down -0.2% OMV AG 47.680 aktien up +0.85% Oesterreichische Post AG 29.900 aktien down -0.66% PORR AG 26.550 aktien down -0.93% Raiffeisen Bank Internat. AG 31.020 aktien down -0.39% SBO AG 28.700 aktien up +0.53% STRABAG SE 67.10 aktien down -2.33% UNIQA Insurance Group AG 12.640 aktien up +0.32% VERBUND AG Kat. A 67.85 aktien down -1.67% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.300 aktien down -0.78% Wienerberger AG 25.420 aktien up +0.71% voestalpine AG 30.220 aktien down -0.33%
  1. oe24.at
  2. Business
Home-Office in Österreich: Nur jedes vierte Unternehmen schützt Daten ausreichend
© Gettyimages

Magenta-Studie

Home-Office in Österreich: Nur jedes vierte Unternehmen schützt Daten ausreichend

05.11.25, 10:59
Teilen

Neue Magenta-Studie zeigt gravierende Sicherheitslücken im digitalen Arbeitsalltag. Das Arbeiten von zu Hause ist längst keine Ausnahme mehr. Doch während fast die Hälfte der österreichischen Unternehmen Home-Office ermöglicht, hinkt die IT-Sicherheit deutlich hinterher.

Laut einer aktuellen marketmind-Studie im Auftrag von Magenta Telekom sichern nur 26 Prozent der Betriebe ihre Daten über ein firmeneigenes VPN ab – ein alarmierender Befund in Zeiten zunehmender Cyberbedrohungen.

Thomas Kicker, CEO Magenta Telekom

Thomas Kicker, CEO Magenta Telekom

© Magenta Telekom

Home-Office bleibt fixer Bestandteil der Arbeitswelt 
Vor der Corona-Pandemie boten nur 31 Prozent der Unternehmen Home-Office an. Während der Pandemie stieg der Anteil auf 57 Prozent, aktuell arbeiten immer noch 48 Prozent der Beschäftigten zumindest teilweise von zu Hause. Besonders stark hat das Arbeiten von daheim in größeren Betrieben zugenommen – und im Handel ist der Anteil der Büroangestellten im Home-Office sogar von 26 auf 57 Prozent gestiegen. Rund 46 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass Home-Office auch künftig fixer Bestandteil ihres Arbeitsalltags bleibt.

Technische Hürden bestehen weiter 
Trotz des technologischen Fortschritts scheitern immer noch elf Prozent der Unternehmen an den technischen Voraussetzungen. „Dieser Anteil ist beachtlich, wenn man bedenkt, mit welch geringem Aufwand sichere Voraussetzungen fürs Home-Office geschaffen werden könnten“, betont Werner Kraus, COO von Magenta Telekom. Viele Firmen hätten demnach noch Nachholbedarf, um Arbeitsplätze außerhalb des Büros sicher und effizient zu gestalten. 

Datensicherheit oft vernachlässigt 
Besonders kritisch sieht Magenta-CEO Thomas Kicker die geringe Zahl an Betrieben mit ausreichendem Datenschutz: „Nur ein Viertel mit VPN heißt: drei Viertel ohne. Das ist zu wenig. Verbindliche Basismaßnahmen wie VPN, MFA und klare Zugriffsrechte gehören zum Standard – gerade im Home-Office. Sicherheit ist günstiger als Stillstand.“ Damit verweist Kicker auf eine klare Sicherheitslücke, die viele österreichische Unternehmen derzeit in Kauf nehmen.

Kostenübernahme fürs Home-Office sinkt 
Auch finanziell zeigen sich Veränderungen: Während während der Pandemie noch 28 Prozent der Betriebe die Internetkosten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernahmen, sind es heute nur mehr 21 Prozent – obwohl das Arbeiten von zu Hause nach wie vor weit verbreitet ist. Flexibilität bleibt dabei hoch: In 39 Prozent der Unternehmen können Beschäftigte ihre Home-Office-Tage frei wählen, und in 11 Prozent ist sogar ortsunabhängiges Arbeiten weltweit möglich.

Warum VPN

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden