Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 28.250 aktien equal +0% Andritz AG 62.75 aktien up +1.7% BAWAG Group AG 114.10 aktien up +1.6% CA Immobilien Anlagen AG 23.580 aktien down -1.17% CPI Europe AG 15.850 aktien down -0.19% DO & CO Aktiengesellschaft 180.40 aktien down -0.22% EVN AG 26.400 aktien down -0.38% Erste Group Bank AG 91.05 aktien up +0.28% Lenzing AG 22.800 aktien up +1.33% OMV AG 48.200 aktien down -0.45% Oesterreichische Post AG 30.150 aktien equal +0% PORR AG 30.200 aktien up +4.5% Raiffeisen Bank Internat. AG 34.920 aktien up +3.56% SBO AG 26.650 aktien up +1.72% STRABAG SE 76.00 aktien equal +0% UNIQA Insurance Group AG 14.740 aktien up +3.51% VERBUND AG Kat. A 62.35 aktien down -0.56% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.900 aktien up +6.65% Wienerberger AG 30.460 aktien up +4.67% voestalpine AG 36.760 aktien up +2.11%
  1. oe24.at
  2. Business
hp
© Getty Images

Margendruck

HP streicht Tausende Stellen - Gewinnausblick enttäuscht

25.11.25, 23:46
Teilen

Der Computer-Hersteller HP verschärft seinen Sparkurs. Bis 2028 sollen zwischen 4.000 und 6.000 Stellen gestrichen werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. 

Dies entspricht etwa zehn Prozent der Belegschaft. "Wir gehen davon aus, dass diese Maßnahme über einen Zeitraum von drei Jahren Einsparungen in Höhe von einer Milliarde Dollar erzielen wird", sagte HP-Chef Enrique Lores bei einer Telefonkonferenz.

Betroffen seien Beschäftigte aus den Bereichen Produktentwicklung, Verwaltung und Kundendienst. Der US-Konzern hatte zu Jahresbeginn im Rahmen eines vorangegangenen Sparpakets den Abbau von bis zu 2.000 Stellen angekündigt.

Margendruck durch steigende Preise für Speicherchips

Lores warnte zudem vor möglichem Margendruck durch steigende Speicherchip-Preise. Der Effekt werde voraussichtlich ab dem zweiten Halbjahr 2026 spürbar. Bis dahin verfüge der Konzern über ausreichende Lagerbestände. Sein Unternehmen suche nach günstigeren Lieferanten und plane Preiserhöhungen, um die Belastungen für die Bilanz gering zu halten, fügte Lores hinzu. Er prognostizierte für das Geschäftsjahr 2025/2026 einen Gewinn von 2,90 bis 3,20 Dollar je Aktie. Analysten hatten bisher 3,33 Dollar je Aktie erwartet. HP-Aktien brachen daraufhin im nachbörslichen Geschäft der Wall Street um gut fünf Prozent ein.

Die Zahlen für das abgelaufene Quartal fielen weitgehend im Rahmen der Erwartungen aus. Der Umsatz stieg um 4,2 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn schrumpfte jedoch um 3,1 Prozent auf 0,93 Dollar je Aktie.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden