× Humanic eröffnet neuen Flagship Store auf der Kärntnerstraße

Mit beeindruckendem Design, innovativen Services und einer erstklassigen Markenauswahl setzt Humanic mit der Eröffnung seines neuen Flagshipstores in der Kärntner Straße 5 in Wien 1 neue Maßstäbe im stationären Handel.

Mit der Eröffnung des neuen Flagshipstores demonstriert die bekannte heimische Modemarke Humanic die kontinuierliche Weiterentwicklung und stetige Innovation im Sinne seiner starken Marktposition.

Mit einer Verkaufsfläche von rund 1.000m2 auf drei Ebenen sicherte sich das Unternehmen eine der begehrtesten Geschäftsflächen der Wiener Innenstadt und sorgt darin für ein einzigartiges Einkaufserlebnis, das Design, Komfort und erstklassigen Service für seine Kundinnen und Kunden vereint. Die neue Filiale schafft einzigartige Einkaufserlebnisse, die den Erwartungen der Kunden entsprechen: Als renommiertes österreichisches Traditionsunternehmen, das für seine Expertise in den Bereichen Schuhe, Taschen und Accessoires bekannt ist, setzt Humanic auch in seinem neuen Store auf hochwertige Produkte, erstklassige Passformen und feinste Materialien.

© Humanic ×

Innovative Architektur trifft auf kundenorientierte Gestaltung

Der neue Store zeichnet sich durch eine offene, lichtdurchflutete Raumstruktur aus. Das architektonische Highlight bildet ein großzügiges Atrium, das eine einladende und weitläufige Atmosphäre schafft. Gleichzeitig bieten innovative Designelemente ein Einkaufserlebnis, das über das klassische Shoppen hinausgeht. Ein besonderes visuelles Erlebnis erwartet die Kunden bereits beim Betreten des Stores: Ein LED-Portal umhüllt den Eingangsbereich mit einer einzigartigen 22m2 großen Konstruktion, beeindruckt durch seine dynamische Inszenierung und lädt zum Eintauchen in die Schuh-, Taschen- und Accessoires-Welt von Humanic ein.

„Mit diesem Flagshipstore gehen wir einen entscheidenden Schritt in die Zukunft des stationären Handels. Wir haben einen Ort geschaffen, der nicht nur unsere Produktvielfalt optimal präsentiert, sondern auch ein einzigartiges Einkaufserlebnis bietet. Unser Ziel ist es, perfekt auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und ihnen ein inspirierendes Shopping-Erlebnis zu bieten“, so Christian Krenn, Bereichsleiter Sales und Expansion für Österreich und Deutschland bei Humanic.

© Humanic ×

Die traditionsreiche Adresse bringt nicht nur modernen Shopping-Charme mit sich, sondern erzählt auch eine beeindruckende Geschichte: Das Gebäude wurde ursprünglich 1883 für die k. u. k. Porzellan-Fabriken Haas & Czjzek errichtet und beeindruckte bereits damals mit einem glasüberdachten Innenhof, schmiedeeisernen Säulen und kunstvollen Details. Einige architektonische Elemente aus der ursprünglichen Bauzeit sind bis heute erhalten geblieben und bilden gemeinsam mit modernen Ergänzungen und behutsamen Umbauten eine harmonische Verbindung aus historischer Substanz und zeitgemäßer Gestaltung. Das moderne Store-Design von HUMANIC verleiht dem neuen Flagshipstore in diesem traditionsreichen Gebäude einen ganz besonderen Charakter. Heute finden alle, die verrückt nach Schuhen sind, auf insgesamt 1.894 m2 Fläche, davon 929 m2 reine Verkaufsfläche, über drei Ebenen alles, was das „Schuh-Herz“ begehrt.

Expansion in den CEE-Märkten

Neben der Eröffnung des neuen Flagshipstores in Wien setzt HUMANIC seinen Expansionskurs auch in Zentral- und Osteuropa (CEE) konsequent fort. Am 14. März 2025 wurde eine neue Filiale im renommierten Einkaufszentrum Palladium Praha (Náměstí Republiky 1, Praha 1, 110 00) in der tschechischen Hauptstadt eröffnet. Die Eröffnung der neuen Filiale in Prag ist ein weiterer Beweis für die Kompetenz von Humanic im Bereich hochwertiger Schuhe und Accessoires. „Wir freuen uns sehr über die Eröffnung des neuen Stores in Prag. In der Premium-Atmosphäre des Palladium- Einkaufszentrums wollen wir erste Anlaufstelle für Qualitätsprodukte, aktuelle Trends und erstklassige Beratung für Erwachsene und Kinder sein“, sagt Milan Hodža, Geschäftsführer von Humanic CEE.Der 459 m2 große Humanic Store setzt mit einem innovativen Boutique-Stil neue Maßstäbe im stationären Handel. Erstmals in der Tschechischen Republik präsentiert Humanic seine Kollektionen in einem offenen Konzept, bei dem Kunden die ausgestellten Modelle direkt auswählen, während das geschulte Personal die passende Größe aus dem Lager bereitstellt. Dieser Prozess erfolgtvollständig digitalisiert und sorgt für eine nahtlose, moderne Shopping-Erfahrung.