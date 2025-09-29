Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 22.000 aktien equal +0% Andritz AG 60.20 aktien up +0.92% BAWAG Group AG 111.40 aktien down -0.45% CA Immobilien Anlagen AG 23.060 aktien up +0.7% CPI Europe AG 18.600 aktien equal +0% DO & CO Aktiengesellschaft 223.00 aktien up +0.22% EVN AG 23.500 aktien down -0.21% Erste Group Bank AG 85.00 aktien down -0.29% Lenzing AG 25.900 aktien up +2.17% OMV AG 46.120 aktien down -0.69% Oesterreichische Post AG 29.400 aktien up +0.34% PORR AG 28.800 aktien up +0.35% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.540 aktien up +0.14% SBO AG 27.600 aktien up +2.03% STRABAG SE 77.50 aktien down -0.26% UNIQA Insurance Group AG 12.580 aktien down -0.16% VERBUND AG Kat. A 61.40 aktien up +0.99% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.500 aktien up +0.22% Wienerberger AG 27.320 aktien up +1.64% voestalpine AG 29.840 aktien down -0.53%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Geld
FinanzOnline
© Gettyimages, BMF

Änderung

Achtung: FinanzOnline verlangt DIESE Sicherheits-Funktion ab Oktober

29.09.25, 09:58
Teilen

Das Finanzministerium verschärft den Zugang zu sensiblen Steuerdaten: Ab 1. Oktober wird die 2-Faktor-Authentifizierung für alle FinanzOnline-Nutzer verpflichtend – ähnlich wie beim Online-Banking. 

Betrugsversuche werden immer dreister, die Sicherheit persönlicher Daten rückt in den Fokus. Das Finanzministerium reagiert jetzt mit einer entscheidenden Änderung: Ab 1. Oktober können Steuerzahler nur noch mit zusätzlichem Sicherheitsfaktor auf FinanzOnline zugreifen – die bisherige einfache Anmeldung funktioniert dann nicht mehr.

Zwei Hauptoptionen für Login

Für den Login stehen zwei Hauptoptionen bereit: Die ID Austria gilt als einfachste und sicherste Variante. Wer diese bereits nutzt, für den ändert sich nichts. Alternativ bietet FinanzOnline eine direkte 2-Faktor-Authentifizierung im Login-Bereich an. „Mit der 2-Faktor-Authentifizierung sorgen wir für eine deutlich verbesserte Prävention zur Sicherheit für hochsensible Daten und setzen die Vorgaben der EU um", erklärt Finanzminister Markus Marterbauer die Verschärfung.

Finanzstaatssekretärin: "Sicher, einfach, bürgernah"

Achtung: FinanzOnline verlangt DIESE Sicherheits-Funktion ab Oktober
© oe24

Die Umstellung betrifft alle – doch niemand bleibt auf der Strecke. Auch ohne Smartphone bleibt der Zugang mit einem Token möglich. Wer digital komplett aussteigen will, kann Arbeitnehmerveranlagungen weiterhin in Papierform direkt bei den Finanzämtern einreichen. Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl betont: „Es ist unser Anliegen, die digitalen Angebote so sicher, einfach und bürgernah wie möglich zu gestalten."

Die ID Austria erfreut sich bereits großer Beliebtheit: 4,1 Millionen Österreicher nutzen die App im Alltag. Rund 36 Prozent aller FinanzOnline-Einstiege erfolgen bereits über diesen Weg. Selbst bei den 66- bis 75-Jährigen liegt die Nutzungsrate bei beachtlichen 27 Prozent. Die App bietet die höchste Sicherheitsstufe, funktioniert EU-weit und erschließt den Zugang zu mehr als 500 verschiedenen Anwendungen.

Massive Service-Offensive gestartet

Das Finanzministerium und Digitalisierungsstaatssekretär Pröll haben eine umfassende Unterstützungskampagne gestartet. Die ID Austria Servicetour machte den Sommer über in allen Bundesländern Halt und verzeichnete über 100.000 Neuregistrierungen. Zusätzlich stellen bereits 890 Gemeinden die ID Austria aus – ab 15. Oktober 2025 kommen 450 weitere hinzu. Staatssekretär Alexander Pröll verspricht: „Das Amt kommt zu den Leuten, nicht umgekehrt."

Die Umstellung erfolgt in wenigen Tagen. Wer sich frühzeitig mit den neuen Anmeldeoptionen vertraut macht, vermeidet Stress zum Stichtag. Die ID Austria-App lässt sich bereits jetzt installieren und einrichten – für einen reibungslosen Übergang zur sichereren Steuer-Zukunft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden