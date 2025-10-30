Alles zu oe24VIP
Bitcoin verliert dritten Handelstag in Folge
Absturz

Bitcoin verliert dritten Handelstag in Folge

30.10.25, 15:34
Bitcoin-Kurs fällt unter 108.000 Dollar. Vom früheren Rekordhoch ist man schon rund 20.000 Dollar entfernt.

Der Kurs des Bitcoin ist am Donnerstag weiter gefallen. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung bei 107.900 US-Dollar (92.730 Euro) gehandelt und damit etwa 4 Prozent tiefer als am Vortag. Seit Montag ist der Kurs des Bitcoin um etwa 6.000 Dollar gefallen.

US-Notenbank Fed senkt Zinsen, EZB hält sie stabil

Marktbeobachter verwiesen auf Aussagen der US-Notenbank Fed, die beim Bitcoin für Verkaufsdruck gesorgt hätten. Am Mittwoch hatte die US-Notenbank Fed die Leitzinsen zwar zum zweiten Mal in Folge leicht gesenkt. Notenbankchef Jerome Powell, dämpfte aber mit Aussagen nach der Zinsentscheidung die Erwartungen. "Eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung ist alles andere als sicher", sagte er.

Die Spekulation auf nicht weiter fallende Zinsen in der größten Volkswirtschaft der Welt belastet den Bitcoin. Nach Einschätzung von Charlie Sherry, Finanzchef der Handelsplattform BTC Markets, haben die Aussagen von Powell "eine gewisse Risikoaversion ausgelöst". Darunter habe auch der Bitcoin gelitten, der zu den besonders riskanten Anlageformen zählt. Zuletzt hatte die Kryptowährung Anfang Oktober ein Rekordhoch erreicht, bei etwa 126.000 Dollar.

