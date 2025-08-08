Alles zu oe24VIP
Massiver Sozialbetrug in Tirol aufgeflogen
Familienbeihilfe plus: Jetzt fließt Schulstartgeld

08.08.25, 10:15
Das Schulstartgeld für das Jahr 2025 wird automatisch zusammen mit der Familienbeihilfe im Monat August überwiesen.

Es ist wieder soweit: Das Schulstartgeld in Höhe von 121,40 Euro (für 2025) wird zusammen mit der Familienbeihilfe für den Monat August überwiesen – ein separater Antrag ist dafür nicht notwendig.

Kommt heute auf das Konto

Das Schulstartgeld sollte spätestens heute auf dem Konto landen, auf das auch die Familienbeihilfe überwiesen wird.

Voraussetzung für das Schulstartgeld  

Das bedeutet konkret: Für Schulstartgeld-Berechtigte (Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren) wird der Gesamtbetrag – also Familienbeihilfe + Schulstartgeld – am 8. August 2025 auf das Konto ausgezahlt.

