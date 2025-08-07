Alles zu oe24VIP
Eis-Preis-Hammer: Magnum & Co. bei uns bis zu 62% teurer als in Deutschland

07.08.25, 23:50
»Österreich-Preisaufschlag« bei Eis, Cola und weiteren Lebensmitteln bleibt Thema. Handel fordert Vorgehen auf EU-Ebene, oe24 nennt weitere Preisunterschiede. 

In Österreich kosten Lebensmittel oft um einiges mehr als in Deutschland. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) brachte jüngst das Beispiel des Cremissimo-Eis, das in Österreich um 5,99 Euro angeboten werde, in Deutschland um 2,89 Euro.

oe24 nennt weitere Preisunterschiede:
Der Eis-Preis ist heiß. Ein 6er Pack Esimo Cornetto Classic kostet bei uns 6,99 Euro, in Deutschland 4,79 Euro. Ein Preisunterschied von 45% (!), den die österreichischen Konsumenten mehr zahlen müssen.

Ein 6er Pack Magnum Mini kostet bei uns 7,29 Euro und in Deutschland 4,49 Euro. Hier sind es sogar 62% Preisunterschied. Die Österreicher zahlen also zwei Drittel mehr als die deutschen Käufer.

Die Original Coca Cola 1,5-Literflasche kostet hierzulande 2,39 Euro, in Deutschland 1,89 Euro (in beiden Ländern kommen noch (25 Cent Pfand dazu). Man zahlt also immerhin ein Viertel mehr in Österreich.

Ferrero Nutella (750 g) kostet bei uns 5,89 und in Deutschland 5,29 €. Das sind 11 Prozent Mehrkosten für die Konsumenten. 

Unterschiede gibt es auch bei Philadelphia Kräuterbutter, Pringles oder Corny Schokoriegel (6 Stück bei uns 2,49 €, in Deutschland 2,29€).

Warum der Aufschlag?

Die Bundeswettbewerbsbehörde spricht vom „Österreich-Preisaufschlag“ der Nahrungsmittelindustrie. Der Finanzminister sollte sich auf EU-Ebene für ein Verbot dieser Praxis einsetzen, fordert Handelsverbandschef Rainer Will. Auch AK-Ökonom Michael Ertl kritisiert den Aufschlag bei Markenprodukten.

"Was wäre los, wenn wir kein Nutella oder keine Cola mehr im Regal hätten", sagt ein Handelsinsider zu oe24. Man sei der Preissetzung der Großkonzerne oft ausgeliefert.  

„Es ist ein anderer Markt“, entgegnet Günter Thumser, Chef des Markenartikelverbands, oe24. Deutschland ermögliche günstigere Angebote, weil größer. „Es gibt von Kennzeichnung über Verpackunggröße, -stoff, Pfandzeichen viele nationale Regelungen.“ Da solle man aufräumen. Und: Statt Preisdeckeln solle der Minister „lieber die Produktion im Land stärken“.

