Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 19.780 aktien up +1.85% Andritz AG 62.55 aktien up +2.21% BAWAG Group AG 110.60 aktien up +1.47% CA Immobilien Anlagen AG 24.100 aktien up +2.21% CPI Europe AG 18.330 aktien up +4.44% DO & CO Aktiengesellschaft 203.00 aktien up +1.5% EVN AG 24.150 aktien up +1.05% Erste Group Bank AG 84.80 aktien up +1.8% Lenzing AG 26.450 aktien up +7.74% Mayr-Melnhof Karton AG 77.00 aktien up +2.26% OMV AG 45.380 aktien up +1.07% Oesterreichische Post AG 31.150 aktien up +1.3% Raiffeisen Bank Internat. AG 27.520 aktien up +10.43% SBO AG 29.400 aktien up +1.73% Telekom Austria AG 9.100 aktien down -0.55% UNIQA Insurance Group AG 12.860 aktien up +1.42% VERBUND AG Kat. A 66.35 aktien down -0.67% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.800 aktien up +1.27% Wienerberger AG 31.080 aktien up +6.22% voestalpine AG 25.780 aktien up +3.78%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
OÖ Hoteliers gehen gegen Booking vor.

"Wir wehren uns"

Hoteliers wollen Geldstrafen für Fake-Bewertungen: "Zerstört Existenzen"

07.08.25, 11:31
Teilen

Die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) fordert Geldstrafen gegen gefälschte Online-Bewertungen. Man will Österreich zum internationalen Vorreiter im Kampf gegen digitale Rufschädigung machen. 

Falsche Bewertungen ruinieren das Vertrauen von Gästen und schädigen Unternehmen massiv. Die ÖHV hat jetzt einen umfassenden Maßnahmenkatalog vorgelegt, der Plattformen in die Pflicht nimmt und harte Strafen für Fake-Bewerter fordert. Der Schaden für betroffene Betriebe ist enorm – und wächst täglich.

Geldstrafen und neue Straftat

Fakebewertungen können für Hoteliers das Ende bedeuten. Seit vielen Jahren orientieren sich Gäste und Kund:innen weltweit an Online-Bewertungen. „Das baut auf dem Vertrauen in die Erfahrung anderer Gäste auf. Doch oft zu Unrecht", bringt Dr. Markus Gratzer, Generalsekretär der ÖHV, das Problem auf den Punkt. Viele vermeintliche Bewertungen stammen aber von Personen, die Produkte oder Dienstleistungen nie konsumiert haben – aus Laune oder mit krimineller Absicht.

Immer öfter stecken Bots oder zwielichtige Dienstleister dahinter, die gezielt Unternehmen schädigen.

Ruinieren viele: "Verstöße hart ahnden" 

Der wirtschaftliche Schaden ist massiv: „Schon wenige schlechte Rezensionen katapultieren Betriebe auf Plattformen nach hinten, sie verhindern Geschäftsabschlüsse und ruinieren die Preisdurchsetzung", warnt Gratzer. Plattformen reagieren meist zu langsam oder gar nicht auf Beschwerden. Die ÖHV fordert jetzt klare gesetzliche Regeln: Gefälschte Bewertungen sollen verboten und Verstöße hart geahndet werden!

Der Maßnahmenkatalog der ÖHV umfasst vier Kernpunkte:

  • Erstens soll Irreführung als Straftatbestand ausgeweitet werden.
  • Zweitens müssen gefälschte Bewertungen auf die „Schwarze Liste" im Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb (UWG).
  • Drittens sollen Plattformen stärker haften und die Echtheit von Bewertungen überprüfen.
  • Viertens fordert die ÖHV zeitgemäße Verwaltungsstrafen – Behörden sollen bei wiederholten Verstößen empfindlich strafen können.

Österreich bald VORREITER gegen digitale Rufmörder?

Auch die Plattformen selbst müssen handeln: Verifizierungsmechanismen sollen sicherstellen, dass nur echte Kunden bewerten dürfen. KI soll verdächtige Bewertungen erkennen. Nutzer müssen lernen, Fakes zu identifizieren – und diese einfach melden können. „Um dieses Phänomen einzudämmen, muss man mit einem großen Kaliber auffahren: mit Gesetzen, Justiz und empfindlichen Strafen für schädigende falsche Bewertungen!", betont Gratzer.

Der Hoteliers-Experte sagt: „Es gibt nirgends wirksame Gesetze gegen aggressive Geschäfts- und Rufschädigung auf unzähligen Plattformen. Also übernehmen wir die Initiative: Lassen wir uns nicht länger von anonymen Trollen und ausländischen Bots schädigen! Österreich kann und soll hier Vorreiter werden!“ 

 

Mit diesem Maßnahmen-Mix könnte Österreich international Vorreiter werden: „Es gibt nirgends wirksame Gesetze gegen aggressive Geschäfts- und Rufschädigung auf unzähligen Plattformen. Lassen wir uns nicht länger von anonymen Trollen und ausländischen Bots schädigen!"

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden