Gold steht kurz vor einem neuem Allzeit-Hoch

Aussicht auf sinkende US-Zinsen treibt Kurs. Goldige Zeiten für das Edelmetall sehen viele Analysten.

Gold knüpfte zu Beginn der neuen Handelswoche an seine Gewinne vom Freitag an und bewegt sich mit bislang 2.518 US-Dollar je Feinunze weiterhin in Richtung seines frischen Allzeithochs – das setzte es erst am 20. August 2024 bei 2.531 US-Dollar pro Unze.

Neues Allzeithoch in Griffweite

Experten rechnen jetzt mit weiteren Allzeithochs für Gold. Ein Grund dafür ist die Aussicht auf sinkende US-Leitzinsen. Eine Erwartung, die von dem Gouverneur der Federal Reserve Bank (Fed) Jerome Powell in seiner Rede auf dem Notenbanksymposium am Freitag bestätigt wurde.

Powell sagte, dass Zinssenkungen unmittelbar bevorstünden. In den USA stiegen zuletzt die Arbeitslosenzahlen. Jetzt sollen die Wirtschaft – und Gold – von der Zinssenkung profitieren. Bloomberg rechnete bis Ende 2024 sogar mit einem Goldkurs von 3.000 US-Dollar je Feinunze. Garantie dafür gibt es natürlich keine, die meisten Analysten sind aber positiv gestimmt.