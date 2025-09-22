Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.600 aktien up +1.41% Andritz AG 59.40 aktien down -0.92% BAWAG Group AG 112.60 aktien down -1.49% CA Immobilien Anlagen AG 22.540 aktien up +0.9% CPI Europe AG 18.110 aktien down -0.39% DO & CO Aktiengesellschaft 221.00 aktien down -0.67% EVN AG 23.250 aktien down -0.43% Erste Group Bank AG 82.45 aktien down -0.66% Lenzing AG 25.700 aktien down -1.34% OMV AG 45.200 aktien down -0.26% Oesterreichische Post AG 29.000 aktien down -0.51% PORR AG 30.250 aktien down -2.1% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.060 aktien down -0.64% SBO AG 26.000 aktien equal +0% STRABAG SE 78.50 aktien down -2.48% UNIQA Insurance Group AG 12.400 aktien down -1.43% VERBUND AG Kat. A 60.00 aktien up +0.67% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.400 aktien down -0.87% Wienerberger AG 28.760 aktien down -0.62% voestalpine AG 29.440 aktien down -1.14%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Geld
Bargeld 100 Euro
© Getty

Aktuelle Zahlen

Österreicher hängen noch immer am Bargeld: Studie zeigt wie sehr

22.09.25, 06:00 | Aktualisiert: 22.09.25, 09:48
Teilen

Österreicherinnen und Österreicher besonders Cash-affin. Zahl digitaler Transaktionen wächst langsamer.

Während digitale Zahlungen weltweit stark zulegen, wächst der Markt in Österreich nur schleppend. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Global Payments Report 2025 der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) hervor. Die Menschen hierzulande hängen demnach sehr am Bargeld. Während in Österreich im Durchschnitt pro Jahr 314 Digi-Transaktionen pro Kopf stattfinden, sind es beim europäischen Spitzenreiter Norwegen rund 800.

Österreich liegt bei den digitalen Zahlungen unter dem Durchschnitt 

Österreich liegt bei den digitalen Zahlungen auch unter dem Durchschnitt der 27 EU-Staaten mit rund 380 pro Kopf und Jahr. Bis 2029 werd die Zahl hierzulande zwar auf rund 440 Zahlungen steigen, doch bleibe der österreichische Markt damit abgeschlagen. "Die Österreicher hängen bei der Bezahlung bei der Kassa nach wie vor oft am Bargeld - für die Branche ist das eine große Herausforderung", sagt Markus Ampenberger, BCG-Experte für Zahlungsverkehr und Co-Autor der Studie.

Weltweite Verlangsamung beim Anstieg digitaler Zahlungen

Insgesamt verlangsamt sich das Wachstum des digitalen Zahlungsverkehrs. Bis 2029 wird ein im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduziertes jährliches Plus von 4 Prozent erwartet - und dann eine 2,4 Billionen Dollar (gut 2 Billionen Euro) schwere Gesamtsumme prognostiziert. Zuletzt gab es jährlich ein Wachstum von etwa 9 Prozent. Neue Technologien wie Stablecoins und Agentic AI böten aber Chancen für eine strukturelle Neuausrichtung der Branche, wenn deren Potenzial genutzt werde.

In Österreich werden die Erträge der Zahlungsdienstleister im Zeitraum bis 2029 voraussichtlich um durchschnittlich 1,1 Prozent pro Jahr zulegen; zuletzt waren es jährlich zweistellige Zuwachsraten. In Deutschland prognostizieren die Autoren 2 Prozent Wachstum für denselben Zeitraum, für die Schweiz 2,7 Prozent. Rückläufige Zinserträge bremsten die Entwicklung, während Transaktionserlöse für Stabilität sorgen und bis 2029 den wichtigsten Wachstumstreiber darstellen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden