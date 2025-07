So viel verdienen Doktoranden mehr als Master- und Bachelor-Absolventen

Nach dem Bachelor-Studium noch einen Master zu machen, lohnt sich finanziell. oe24 hat die aktuellen Zahlen. Diese Studien lohnen sich am meisten.

Die Gehälter von Hochschulabsolventen sind je nach Fachrichtung und Bundesland unterschiedlich. Drei Jahre nach Abschluss werden die höchsten Einkommen in Vorarlberg und Oberösterreich erzielt. Das geht aus den Daten zu Berufseinstieg und Karriereverläufen von Hochschulabsolvent:innen des Absolvent:innenTrackings (ATRACK) hervor, einem Projekt von Statistik Austria und einem Konsortium aus österreichischen Hochschulen unter der Leitung der Universität Wien.

"Garant für gutes Einstiegsgehalt"

„Ein Studienabschluss ist in Österreich nach wie vor ein Garant für einen raschen Einstieg ins Berufsleben und ein gutes Einstiegsgehalt. Je nach Höhe des Abschlusses, Fachrichtung und Region können sich die Gehälter von Hochschulabsolvent:innen jedoch deutlich unterscheiden. Betrachtet man die einzelnen Regionen detaillierter, stechen die Einstiegsgehälter in den Industriezentren Österreichs heraus“, so Thomas Burg, fachstatistischer Generaldirektor von Statistik Austria.

Nach 3 Jahren im Job: Doktorats-Absolvent casht 5.064 Euro, Bachelor 3.535 Euro brutto

Im Median liegt das durchschnittliche Monatsgehalt drei Jahre nach Abschluss eines Bachelorstudiums bei einer unselbständigen Vollzeit-Erwerbstätigkeit bei 3 535 Euro brutto.

Absolvent:innen eines Masterstudiums verdienen im Schnitt 4 213 bzw. eines Diplomstudiums 4 203 Euro – ihre Einkommen sind somit nahezu gleich hoch.

Das Gehalt von Doktorats- bzw. PhD-Absolvent:innen beläuft sich im Schnitt auf 5 064 Euro.

Diese Studien lohnen sich

Nach Ausbildungsfeld betrachtet sind die Einkommen von Absolvent:innen der Bereiche Gesundheit und Sozialwesen (4 723 Euro), Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe (4 568 Euro) sowie Informatik und Kommunikationstechnologie (4 550 Euro) am höchsten.

Geringe Arbeitslosigkeit nach Abschluss eines Hochschulstudiums

Absolvent:innen einer Hochschule gelingt ein schneller Einstieg ins Erwerbsleben: Im Median dauert es knapp unter zwei Monaten bis zur Aufnahme der ersten Beschäftigung. Die Erwerbstätigenquote beträgt drei Jahre nach Studienabschluss 82,7 % – d. h. vier von fünf arbeiten zu diesem Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit. Zum gleichen Zeitpunkt sind 2,3 % der Absolvent:innen arbeitslos gemeldet.