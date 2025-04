In dieser Spar-Filiale kann man ab sofort mit Bitcoin zahlen

In den meisten österreichischen Supermärkten kann man noch nicht mit Bitcoin zahlen. Eine Spar-Filiale will jetzt den ersten Schritt machen.

In der Schweiz ist es meistens sehr umständlich, mit Bitcoin zu zahlen. Eine Schweizer Firma namens DFX Swiss will das nun ändern. Sie setzten ein Projekt mit einer Spar-Filiale in Zug um. Dadurch ist es jetzt dort möglich, direkt mit Bitcoins zu zahlen.

Das Unternehmen teilte auf X ein Video, in welchem der Vorgang erklärt wird. Ein QR-Code und wenige Klicks auf dem Handy reichen aus, um zu bezahlen. Die Funktion ist ähnlich wie eine digitale Kreditkarte. Es wird dafür auch ein sogenanntes Wallet benötigt. Dieses dient als ein digitaler Geldbeutel.

Abhängig von der Nachfrage

Laut "Bitcoin.com" handelt es sich dabei um einen Test. Wenn genug Leute das Angebot nutzen, werden mehr Geschäfte diese Möglichkeit anbieten.

Das Unternehmen hat schon eine weitere Filiale mit der Möglichkeit ausgestattet. Trotzdem ist das Bezahlen mit Bitcoin in der Schweiz überhaupt nicht verbreitet. Der Onlinehändler Digitec Galaxus akzeptiert Kryptowährungen. In Zug kann man sogar seine Steuern mit Bitcoin bezahlen.