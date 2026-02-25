Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 55.30 aktien up +0.18% Andritz AG 73.15 aktien up +0.48% BAWAG Group AG 133.80 aktien up +2.22% CA Immobilien Anlagen AG 26.000 aktien up +0.23% CPI Europe AG 16.000 aktien down -0.87% DO & CO Aktiengesellschaft 218.00 aktien up +1.16% EVN AG 29.700 aktien up +1.02% Erste Group Bank AG 103.80 aktien up +0.78% Lenzing AG 24.800 aktien up +0.61% OMV AG 55.10 aktien down -0.27% Oesterreichische Post AG 34.850 aktien down -0.14% PORR AG 39.850 aktien up +0.38% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.120 aktien up +1.79% SBO AG 36.000 aktien up +1.98% STRABAG SE 94.20 aktien up +0.64% UNIQA Insurance Group AG 16.620 aktien up +0.24% VERBUND AG Kat. A 59.65 aktien up +0.85% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.30 aktien up +1.38% Wienerberger AG 27.920 aktien down -0.71% voestalpine AG 48.580 aktien up +0.16%
  1. oe24.at
  2. Business
Inflation sinkt auf 2,0 Prozent
© Getty

Zahlen für Jänner

Inflation sinkt auf 2,0 Prozent

25.02.26, 09:09
Teilen

Die Teuerung in Österreich hat sich zu Jahresbeginn spürbar abgeschwächt. 

Im Jänner 2026 stiegen die Verbraucherpreise laut Statistik Austria im Jahresvergleich um 2,0 Prozent. Damit bestätigte sich die Schnellschätzung von Anfang des Monats exakt. Im Dezember hatte die Inflationsrate noch 3,8 Prozent betragen. Im Vergleich zum Vormonat Dezember 2025 sank das durchschnittliche Preisniveau um 0,7 Prozent, wie die Behörde am Mittwoch in Wien bekannt gab.

Die Infografik zeigt die Inflation in Österreich von Juli 2024 bis Jänner 2026. Die Inflationsrate lag im Jänner 2026 bei 2,0 %. Besonders stark stiegen die Preise in Gastronomie und Hotels mit 4,9 % sowie bei Lebensmitteln mit 2,6 %. Die Preise für Treibstoffe sanken um 6,5 %. Quelle: Statistik Austria.
 

Maßgeblich für den deutlichen Rückgang war die Preisentwicklung im Energiebereich. "Effekte der Strompreisentwicklung senkten die Inflation um einen ganzen Prozentpunkt", erklärte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk laut Mitteilung. Hier wirkte ein starker statistischer Basiseffekt: Im Jänner 2025 waren die Preise durch den Wegfall der Strompreisbremse kräftig gestiegen. Nun führten dieser Effekt sowie gesenkte Elektrizitätsabgaben zu einem Preisrückgang bei Strom von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch Treibstoffe und Heizöl dämpften die Gesamtinflation zusätzlich.

Gleichzeitig schwächte sich der Preisauftrieb in weiteren Gütergruppen ab. Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke verteuerten sich mit 2,6 Prozent deutlich weniger stark als im Vormonat. Bedeutendster Treiber der Inflation blieben Gastronomie-und Beherbergungsdienstleistungen, die im Jahresabstand durchschnittlich um 4,9 Prozent zulegten. Der für europäische Vergleichszwecke berechnete harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) lag im Jänner in Österreich ebenfalls bei 2,0 Prozent.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen