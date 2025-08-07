Insolvenz-Schock: Bekannte Metzgerei ist pleite

Im Vorjahr konnte man noch Currywurst in deutsche EM-Stadien liefern, jetzt ist das Unternehmen pleite.

Schon wieder gibt es eine spektakuläre Pleite in Österreich. Die auch überregional bekannte Metzgerei Horngacher aus Hochfilzen (Tirol) musste Insolvenz anmelden. 30 Mitarbeiter und rund 80 Gläubiger sind von der Pleite betroffen.

Nach Angaben des KSV1870 wurden in den letzten Jahren zehn Millionen Euro überwiegend mittels Fremdkapital investiert. Die Einnahmen blieben aber hinter den Erwartungen zurück, die Finanzierungsstruktur im Unternehmen war deshalb nicht mehr stimmig. Der KSV1870 geht nicht davon aus, dass das Unternehmen saniert wird. Die Metzgerei wird wohl demnächst geschlossen.

Das Unternehmen wurde im Vorjahr durch die „Euro-Curry-Wurst“ Tirol bekannt. Diese wurde in fünf der zehn deutschen EM-Stadien geliefert.