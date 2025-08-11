Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.750 aktien down -0.95% Andritz AG 61.90 aktien down -0.96% BAWAG Group AG 111.30 aktien equal +0% CA Immobilien Anlagen AG 23.680 aktien down -1.33% CPI Europe AG 18.430 aktien down -0.81% DO & CO Aktiengesellschaft 196.60 aktien down -2.43% EVN AG 23.650 aktien down -1.05% Erste Group Bank AG 86.65 aktien up +0.93% Lenzing AG 27.200 aktien down -3.89% Mayr-Melnhof Karton AG 75.20 aktien down -1.96% OMV AG 46.320 aktien up +0.92% Oesterreichische Post AG 28.950 aktien down -1.03% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.760 aktien up +2.53% SBO AG 29.150 aktien down -0.51% Telekom Austria AG 9.310 aktien up +0.87% UNIQA Insurance Group AG 12.820 aktien up +0.79% VERBUND AG Kat. A 64.20 aktien down -0.39% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.400 aktien up +0.64% Wienerberger AG 31.720 aktien down -3.12% voestalpine AG 26.560 aktien down -0.97%
  1. oe24.at
  2. Business
Bettel-Alm
© Bettel-Alm

Antrag gestellt

Insolvenz-Schock um Wiener Kult-Lokal Bettel-Alm

11.08.25, 19:52
Teilen

Der Betrieb der "Bettel-Alm" wird fortgeführt.

Wien. Insolvenz-Schock um die Bettel-Alm: Wie heute bekanntgemacht wurde, hat die Geschäftsführung der "Salchenegger GmbH" am Montag, "pflichtgemäß einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Handelsgericht Wien gestellt", wie es in einer Aussendung Kommunikationsagentur "leisure communications" heißt. Die "Salchenegger GmbH" hält 100 Prozent der Geschäftsanteile an der "DER BETTELSTUDENT" Betriebs GmbH, welche das Lokal "Bettel-Alm" in der Johannesgasse im 1. Wiener bezirk betreibt.

Betrieb der Bettel-Alm wird fortgeführt

Der nunmehrige Antrag sei Bestandteil einer Restrukturierung der Unternehmensstruktur, heißt es in der Aussendung weiter. Der Betrieb des Lokals Bettel-Alm sowie die Dienstverhältnisse seien von dem Insolvenzantrag nicht unmittelbar betroffen. Der Betrieb der Bettel-Alm werde daher uneingeschränkt fortgeführt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden