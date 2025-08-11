Insolvenz-Schock um Wiener Kult-Lokal Bettel-Alm

Der Betrieb der "Bettel-Alm" wird fortgeführt.

Wien. Insolvenz-Schock um die Bettel-Alm: Wie heute bekanntgemacht wurde, hat die Geschäftsführung der "Salchenegger GmbH" am Montag, "pflichtgemäß einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Handelsgericht Wien gestellt", wie es in einer Aussendung Kommunikationsagentur "leisure communications" heißt. Die "Salchenegger GmbH" hält 100 Prozent der Geschäftsanteile an der "DER BETTELSTUDENT" Betriebs GmbH, welche das Lokal "Bettel-Alm" in der Johannesgasse im 1. Wiener bezirk betreibt.

Betrieb der Bettel-Alm wird fortgeführt

Der nunmehrige Antrag sei Bestandteil einer Restrukturierung der Unternehmensstruktur, heißt es in der Aussendung weiter. Der Betrieb des Lokals Bettel-Alm sowie die Dienstverhältnisse seien von dem Insolvenzantrag nicht unmittelbar betroffen. Der Betrieb der Bettel-Alm werde daher uneingeschränkt fortgeführt.