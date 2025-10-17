Mercedes sprengt ALLE Grenzen: Dieser Luxus-Bolide zeigt die Auto-Zukunft

Der neue Vision Iconic von Mercedes verbindet klassisches Design der 50er-Jahre mit futuristischer Technik. Das steckt alles in der faszinierendsten Auto-Studie seit langem.

Mercedes enthüllt mit dem Vision Iconic seine Vision der Mobilität von morgen. Das spektakuläre Showcar vereint Designelemente legendärer Klassiker mit revolutionärer Technik – und definiert Luxus völlig neu. Kann DAS die Wende für den kriselnden Autobauer bringen?

Flach, lang, luxuriös: Der Mercedes Superluxus-Bolide Vision Iconic © Mercedes-Benz AG Mercedes-Benz AG

Besonders auffällig: der leuchtende Chromgrill, den Mercedes erstmals beim GLC EQ einführte. In Kombination mit dem illuminierten, aufrechtstehenden Stern erinnert er an den legendären 600 Pullman. Dazu gesellen sich schmale LED-Scheinwerfer im Sterne-Design und eine fließende Dachlinie, die dem 300 SL Tribut zollt.

Mercedes wirkt wie ein Luftfahrzeug: Das Cockpit des Vision Iconic schwebt © Mercedes-Benz AG Mercedes-Benz AG

Im Innenraum setzt Mercedes auf puren Luxus. Ein blauer Samtbezug dominiert den Raum, ergänzt durch Perlmutt-Optik und edle Messingtürgriffe. Das gläserne „Zeppelin"-Cockpit schwebt förmlich vor den Passagieren. Beim Einsteigen begrüßt eine analoge Animation – inspiriert von feinen Chronographen – die Insassen.

Mercedes-Logo schwebt in einer Art Glaskugel

Der Innenraum ist beeindruckend:

Vier Uhren zieren das Armaturenbrett, wobei eine davon als KI-Begleiter fungiert.

Das klassische Vierspeichenlenkrad wurde komplett neu interpretiert.

Das Mercedes-Logo schwebt in einer Art Glaskugel – ein faszinierendes Detail, das den Blick magisch anzieht.

Wahre Revolution steckt unter der Haube

Technisch blickt Mercedes weit in die Zukunft: Der Vision Iconic soll vollautomatisiertes Fahren der Stufe 4 ermöglichen. Das bedeutet: Auf der Autobahn übernimmt das Auto komplett, während der Fahrer entspannt, Filme schaut oder sogar schläft. Der absolute Clou: ein neuartiger Solarlack.

„Eine hauchdünne photovoltaische Schicht absorbiert Sonnenlicht und liefert so Strom für das Fahrzeug", erklärt Mercedes. Theoretisch reicht diese Energie für bis zu 12.000 Kilometer im Jahr.

"Elektrisch, luxuriös und mutig"

Mit dem Vision Iconic zeigt Mercedes unmissverständlich, wohin die Reise geht: „elektrisch, luxuriös und mutig". Die Studie ist zwar kein Serienfahrzeug, markiert aber den Beginn einer neuen Design-Ära für die Stuttgarter Luxusmarke.