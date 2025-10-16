Cap fordert auf oe24.TV Mitgliederabstimmung über Babler

SPÖ-Boss Andreas Babler ist der einzige Kandidat für die Wahl zum Parteichef Ende Jänner. Auf oe24.TV fordert Josef Cap jetzt: Babler soll eine Mitgliederbefragung abhalten, ob die Mitglieder überhaupt noch zufrieden sind.

SPÖ-Boss Andreas Babler wurde vom zuständigen Parteigremium einstimmig (mehrere Mitglieder waren bei der Sitzung nicht dabei) als einziger Kandidat für die Vorsitzenden-Wahl Ende Jänner vorgeschlagen. Haben die Mitglieder der SPÖ also gar keine andere Wahl? Auf oe24.TV bringt Josef Cap jetzt im Duell mit Peter Westenthaler bei Wolfgang Fellner eine neue Forderung ein. Babler soll eine Mitgliederbefragung abhalten.

"Damit er einen Zwischenstand hat"

Der bekannte oe24.TV-Kommentator Josef Cap, selbst langjähriger SPÖ-Klubobmann, fordert auf oe24.TV eine "Mitgliederbefragung auch ohne Gegenkandidaten".

Laut SPÖ-Statut gilt folgendes: Hat Babler keinen Gegenkandidaten, braucht er keine Mitgliederbefragung. Sondern wird nur gewählt beim Bundesparteitag. Jetzt sagt Cap: "Er kann ja von sich aussagen, ich will trotzdem eine Mitgliederbefragung. Damit er einen Zwischenstand hat."

Gegenstand der geforderten SPÖ-Mitgliederbefragung sind zwei Fragen an die SPÖ-Mitglieder:

Ob Sie mit dem Kurs zufrieden sind?

Ob Babler auch der nächste Spitzenkandidat für die Nationalratswahl werden soll?

"Bin Demokrat"

"Ich bin Demokrat. Daher interpretiere ich nicht, wie abgestimmt wird. Ich würde nur meinen, wenn man die ganze Zeit gefordert hat, dass die Mitglieder mitreden, mitgestalten, mitentscheiden, dann wäre das eine wichtige Möglichkeit", sagt Cap auf oe24.TV bei Wolfgang Fellner. Und er bringt ins Spiel: Auch die damalige SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat als einzige Kandidatin eine Mitgliederbefragung angestossen. Sie hat sich damals getraut, die Mitglieder mitreden zu lassen.