Aufreger um Gewessler: Fackelmarsch statt Parlament

Mitarbeit in der aktuellen Parlamentssitzung war für die Abgeordneten heute gefragt. Aber nicht alle nahmen das so ernst. Die grüne Klubchefin Leonore Gewessler spazierte stattdessen neben dem neuen grünen Bezirksvorsteher aus dem 5. Bezirk zum Kürbisfest in Margareten.

Wenn der Herbst Einzug hält, wird der Siebenbrunnenplatz in Margareten zur bunten Festmeile. Am Donnerstag lud die grüne Bezirksvorstehung Margareten zum traditionellen Kürbisfest ein. Eine Einladung erhielt wohl auch die grüne Chefin Leonore Gewessler. Sie marschierte beim Fackel-Umzug mit und spritzte dafür einige Punkte in der Nationalratssitzung. Der Marsch führte zum Reumannhof, danach gab es Gratis-Kürbissuppe.

Währenddessen waren Punkte wie

die Änderung des Sozialversicherungsgesetzes und

Anträge zum Bundesheer

auf der Tagesordnung des Nationalrats.

Ein aufmerksamer oe24-Leser stellte die Fotos vom Fackelmarsch zur Verfügung.

Leonore Gewessler marschiert mit Fackel neben dem neuen grünen Bezirksvorsteher aus dem 5. Bezirk. Währenddessen läuft im Parlament eine wichtige Sitzung. © zVg

Vor kurzem war die grüne Empörung noch groß gewesen, als SPÖ-Chef Andreas Babler nicht an einer Parlamentssitzung teilgenommen hatte. Er wurde bei der Parlamentskantine gesichtet. Aber er war immerhin im Parlament und nicht beim Kürbisfest.