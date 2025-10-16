Brunners früherer Kabinettchef gründet PR-Agentur

Felix Lamezan-Salins will Brückenbauer zwischen Verwaltung und Wirtschaft sein.

Felix Lamezan-Salins, vormals Kabinettchef von Finanzminister Magnus Brunner, hat seine eigene Boutique-Agentur gegründet. Stratvice – Strategic Advice spezialisiert sich auf Standortkommunikation, Corporate Public Affairs und B2G-Salesberatung. Die Agentur positioniert sich als Brückenbauer zwischen Verwaltung und Wirtschaft und unterstützt bei standortrelevanten Themen.

"Aufbrechen der starren Systeme "

„Seit meinem Ausstieg aus der Politik habe ich aus der Wirtschaft immer wieder den Vorwurf gehört: „Die Verwaltung und die Politik verstehen nichts von Wirtschaft. Kein Beamter hat je in einem Unternehmen gearbeitet“. Es gibt großartige Leute in der Verwaltung, aber der Befund ist oftmals richtig. Aber ganz ehrlich: Wie viele Entscheidungsträger in der Wirtschaft verfügen über nennenswerte Berufserfahrung in der Verwaltung oder der Politik? Tatsache ist, und das sehe ich bei meinen Kunden, ganz oft fehlt auf beiden Seiten das Verständnis. Unrealistische Erwartungshaltungen und Frustration sind die Folge. Es braucht ein Aufbrechen der starren Systeme. Von einem besseren Verständnis profitieren beide Seiten und der Standort. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sollten wir jede Marktchance nutzen und nicht unnötig PS auf der Straße lassen“, so Lamezan-Salins.

Felix Lamezan-Salins, Gründer & Managing Partner von Stratvice © Stratvice

Über Lamezan-Salins

Felix Lamezan-Salins, geboren 1981 in Wien, verfügt über 20 Jahre Erfahrung in Kommunikation, Beratung und Strategie. Nach Stationen in der Wirtschaft, etwa als Geschäftsführer eines Familienforstbetriebes, hat er 12 Jahre in unterschiedlichen Ministerkabinetten in Österreich gearbeitet, zuletzt als Kabinettchef von Finanzminister Magnus Brunner. Er kennt die österreichische Verwaltung und ihre Arbeitsweise wie kaum ein anderer. Kommunikation zieht sich wie ein roter Faden durch seine bisherigen Stationen. Felix Lamezan-Salins lebt und arbeitet in Wien und der Steiermark.