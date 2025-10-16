Alles zu oe24VIP
Bundesliga:
  Bundesliga-News
Bullen-Boss bleibt bis 2029
Bundesliga

Bullen-Boss bleibt bis 2029

16.10.25, 15:07
Der FC Red Bull Salzburg hat ein echtes Ausrufezeichen gesetzt.

Kapitän Mads Bidstrup (24) bleibt den Bullen bis 30. Juni 2029 treu! Der dänische Mittelfeld-Motor hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert – ein klares Signal im Titelkampf und ein starkes Zeichen an die Konkurrenz.

Vorzeigeprofi & Fanliebling

Bidstrup kam im Sommer 2023 vom FC Brentford nach Salzburg und geht heuer bereits in seine dritte Saison. In 93 Pflichtspielen brachte er es auf 4 Tore und 4 Assists – doch seine wahre Stärke liegt woanders: Laufstark, zweikampfhart, unermüdlich! Seit Anfang 2025 trägt er stolz die Kapitänsbinde – und ist längst Führungsspieler, Publikumsliebling und Symbolfigur des Vereins.

"Fühle mich enorm wohl"

Stephan Reiter, Geschäftsführer Salzburg: „Wir wissen sehr genau um die Bedeutung von Mads Bidstrup für unsere Mannschaft und unseren Klub. Seine Entscheidung zeigt klare Identifikation mit Salzburg und bringt Stabilität ins Team.“ Mads Bidstrup selbst strahlt: „Ich fühle mich hier enorm wohl – am Platz und abseits davon. Ich nehme meine Rolle als Kapitän sehr ernst und möchte mit dieser Verlängerung auch ein Zeichen für unsere Fans setzen.“ Während rundherum Wechsel-Gerüchte und Personalbomben einschlagen, setzt Salzburg auf Kontinuität und Führungsstärke. Mit Bidstrup bleibt der wichtigste Mann im Mittelfeld langfristig an Bord – ein echter Bullen-Hammer mitten im Herbst!

