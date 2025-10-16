Alles zu oe24VIP
René Benko
© APA/EXPA/JOHANN GRODER

Milliardenpleitier

Wien oder Innsbruck: Wo bleibt Benko in U-Haft?

16.10.25, 23:30
Aktuell ist der Milliardenpleitier in der Justizanstalt Innsbruck im "Ziegelstadl". Ob er dort bleibt, wird gerade geprüft. 

René Benko sitzt seit Jänner in Untersuchungshaft. Eine Woche vor seinem ersten Prozess in seiner Heimatstadt Innsbruck war er von der ­Justizanstalt Wien-Josefstadt in die Innsbrucker Justizanstalt gebracht worden.

Überraschend für ihn und alle anderen, denn erst im Nachhinein informierte die Justiz über den Transport des U-Häftlings.

Genaue Prüfung

Etwaige U-Haft-Entscheidungen würden nach wie vor dem Landesgericht für Strafsachen Wien obliegen, betonte die Innsbrucker Landesgerichtssprecherin Fink.

Gegenüber oe24 heißt es von der zuständigen Generaldirektion für den Straf- und Maßnahmenvollzug, dass „derzeit der künftige Haft­ort von René Benko“ geprüft wird. „Dies wird in jedem Fall individuell entschieden und aus Gründen der Sicherheit von Insassen grundsätzlich nicht bekannt gegeben.“

Benko-Anwalt: Berufung, Nichtigkeitsbeschwerde

Benkos Verteidiger Norbert Wess hat am Donnerstagabend Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde angemeldet. Das Oberlandesgericht Innsbruck muss jetzt entscheiden. Auch die WKStA kann bis Montag berufen! Der frühere Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer Benko war am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen betrügerischer Krida zu der Haftstrafe verurteilt worden. In der Causa um Mievorauszahlung von 360.000 Euro wurde Benko freigesprochen, wegen der 300.000-Euro-Schenkung an seine Mutter schuldig.

