Ex-Ferrari-Manager wird der neue Porsche-Chef

Autobauer Porsche hat einen Nachfolger für den umstrittenen bisherigen Boss Oliver Blume (57) gefunden.

Jetzt kommt ein Ex-Ferrari-Boss ans Steuer. Wie die Bild am Freitag berichtete, wird Michael Leiters (54) den Vorstandsvorsitz ab 2026 übernehmen. Dies bestätigte das Unternehmen mittlerweile. Der Aufsichtsrat muss dem Wechsel noch zustimmen.

Leiters bringt beeindruckendes Branchen-Know-how mit: Bis April leitete er den britischen Luxus-Sportwagenbauer McLaren, davor war er acht Jahre Technikvorstand bei Ferrari. Besonders wertvoll: Seine Porsche-Vergangenheit. Von 2000 bis 2013 arbeitete er bereits für die Zuffenhausener, unter anderem als Assistent des damaligen Vorstandschefs Wendelin Wiedeking (73).

Michael Leiters wird Porsche-Chef © Autoren-Union Mobilität/McLaren

Mit dem Führungswechsel endet eine jahrelange Diskussion um die umstrittene Doppelrolle von Oliver Blume. Seit 2015 führt der gebürtige Braunschweiger Porsche, übernahm 2022 zusätzlich den Chefposten beim VW-Konzern. Die Kritik wurde immer lauter. VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo (50) forderte unlängst: „Der Vorstandsvorsitzende kann in Wolfsburg kein Halbtags-Chef sein und die restliche Zeit bei Porsche verbringen. Dieser Zustand muss enden."

Ein VW-Manager wird im Bericht zitiert: „Es wird Zeit, dass er sich auf eine Aufgabe konzentriert." Kein Wunder – beide Autobauer stecken tief in der Krise. Bei VW steht ein radikaler Umbau an, der weit über die Umstellung von Verbrennern auf Elektroautos hinausgeht. Verkrustete Strukturen müssen aufgebrochen werden. Die Devise lautet: sparen, sparen, sparen.

Schwierige Verhandlungen vor dem Abschied

Auch bei Porsche ist die Glanzzeit vorbei: Die Nachfrage aus China und den USA bricht ein, wichtige Modelle fehlen, die Verkaufszahlen sinken. Dem Vernehmen nach will Blume die anstehenden Krisen-Gespräche mit dem Betriebsrat noch selbst durchziehen, bevor er sein Büro in Zuffenhausen räumt. Die an hohe Erfolgsprämien gewöhnten Mitarbeiter müssen sich auf weniger Geld einstellen. Der neue Porsche-Chef soll frühestens ab Januar loslegen.

Leiters' Berufung ist Teil eines konsequenten Generationswechsels bei Porsche. Mit Finanzchef Lutz Meschke (59), Vertriebschef Detlev von Platen (61), Personalchef Andreas Haffner (59) und Einkaufschefin Barbara Frenkel (62) wurden bereits vier Top-Manager in diesem Jahr durch jüngere Talente ersetzt. Eine Gruppe um Großaktionär und Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche (82) diskutierte monatelang, wer den Sportwagenhersteller wieder auf Erfolgskurs bringen kann.

Mit Leiters kommt nun der Wunschkandidat der Eigentümerfamilien zum Zug. Der 54-Jährige soll bei Porsche eine neue Ära prägen – während Blume sich voll auf die Sanierung des kriselnden VW-Konzerns konzentrieren kann.