Nvidia-Aktie vor Kurs-Sturz? Drei Gründe dafür

Die Nvidia-Aktie hat in den letzten Monaten eine Börsenrallye hingelegt– doch jetzt droht ein Absturz. Experten warnen: Die Quartalszahlen am 26. Februar könnten die Euphorie brutal beenden. Was dahinter steckt.

Drei Gründe könnten den Höhenflug der Nvidia-Aktie beenden. Ein Marktwert 3,4 Milliarden US-Dollar macht den US-Chiphersteller derzeit zur zweitwertvollsten Firma der Welt, gleich hinter Apple. Doch das Geschäft mit KI und Grafikkarten steht jetzt vor einer wichtigen Wegmarke: Die Konkurrenz schläft nicht: Bisher dominierte Nvidia den Markt für KI-Grafikprozessoren. Doch Tech-Riesen wie Microsoft, Alphabet und Amazon entwickeln jetzt eigene Chips – günstiger und sofort verfügbar. Das könnte künftige Aufträge kosten. Geopolitische Risiken: China ist ein Milliardenmarkt für Nvidia. Doch neue US-Exportbeschränkungen könnten den Handel massiv stören. Experten fürchten: China könnte vermehrt auf heimische Alternativen setzen. Blasen-Gefahr an der Börse: Die Bewertung der Aktie ist extrem hoch – Nvidia hat aktuell ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 40! Schon kleinste Enttäuschungen bei den Quartalszahlen könnten für einen Crash sorgen. Droht Ende des Höhenflugs? Bereits in den letzten zwei Quartalen schrumpfte Nvidias Bruttomarge um 3,8 Prozentpunkte. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten Anleger enttäuscht werden – und das könnte den Aktienkurs massiv belasten. Lesen Sie auch Deadline: Das ist die letzte Chance für die KTM-Rettung Nur noch wenige Tage: Schon am Dienstag stimmen die Gläubiger der KTM-Mutter über den Sanierungsplan ab. Wird er abgelehnt, wäre ein Konkurs und die Zerschlagung die Folge, warnt der KSV1870.

Neos-Mitglieder sollen am 28. Februar über Ampel entscheiden Die Neos sind wieder im Regierungsspiel - heute in einer Woche sollen die Mitglieder über einen Koalitionspakt mit ÖVP und SPÖ entscheiden. Am 26. Februar werden die Karten neu gemischt. Für Investoren könnte es ein bitterer Tag werden, wenn die Realität die hohen Erwartungen nicht erfüllt.