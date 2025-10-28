Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.800 aktien down -1.91% Andritz AG 63.10 aktien up +0.24% BAWAG Group AG 108.60 aktien down -0.18% CA Immobilien Anlagen AG 24.540 aktien down -1.29% CPI Europe AG 17.310 aktien down -0.52% DO & CO Aktiengesellschaft 213.00 aktien down -0.47% EVN AG 24.950 aktien down -0.6% Erste Group Bank AG 84.15 aktien up +0.78% Lenzing AG 25.200 aktien down -0.59% OMV AG 46.140 aktien up +0.7% Oesterreichische Post AG 29.950 aktien up +0.34% PORR AG 28.450 aktien down -1.73% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.900 aktien equal +0% SBO AG 28.850 aktien up +0.52% STRABAG SE 70.60 aktien down -0.98% UNIQA Insurance Group AG 12.980 aktien up +1.09% VERBUND AG Kat. A 64.40 aktien down -1% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.850 aktien down -1.1% Wienerberger AG 26.360 aktien down -1.57% voestalpine AG 31.820 aktien up +0.7%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. International
Nvidia
© GettyImages

Großer Deal

Nvidia steigt mit einer Milliarde Dollar bei Nokia ein

28.10.25, 17:54
Teilen

Nvidia holt sich 2,9 Prozent an finnischer Firma Nokia.

Der KI-Chipriese Nvidia wird mit einer Milliarden-Investition ein großer Anteilseigner beim finnischen Netzwerk-Spezialisten Nokia. Nokia will Technik des US-Konzerns in künftigen Mobilfunk-Basisstationen einsetzen, wie Nvidia-Chef Jensen Huang sagte. Nvidia wiederum könnte in Zukunft auf Nokias Netzwerk-Technologien in Systemen für Rechenzentren zurückgreifen.

Der US-Konzern, der das wertvollste börsennotierte Unternehmen ist, zahlt eine Milliarde Dollar für eine Nokia-Beteiligung von 2,9 Prozent. Nokia kündigte an, mit dem Erlös solle unter anderem die Entwicklung von Netzwerk-Technik für Künstliche Intelligenz beschleunigt werden. Die Nokia-Aktie sprang zeitweise um rund 17 Prozent hoch.

Nvidia im Mittelpunkt des KI-Booms

Der Nokia-Konzern - den Verbraucher einst vor allem als weltgrößten Handy-Anbieter kannten - fokussiert sich schon seit Jahren auf das Geschäft mit Mobilfunk-Netzen. Zuletzt stieg das finnische Unternehmen aber auch verstärkt ins Geschäft mit Netzwerk-Technik für Rechenzentren ein.

Nvidia wurde zu einem Schlüssel-Unternehmen für den aktuellen KI-Boom. Wie sich herausstellte, eigneten sich Grafikchips des Unternehmens hervorragend zum Training von Software mit Künstlicher Intelligenz. Für Nvidia bedeutete der Hype um ChatGPT und Co. deswegen ein Mega-Geschäft. Große KI-Entwickler wie OpenAI, Google oder der Facebook-Konzern Meta geben viele Milliarden Dollar für Nvidia-Chipsysteme aus. Die Vereinbarungen quer durch verschiedene Branchen helfen Nvidia zugleich, die zentrale Rolle für die KI-Zukunft zu sichern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden