TESLA-ABSTURZ! Aktie stürzt vor Quartalszahlen ab – Hat sich Musk verzockt?

Paukenschlag an der Börse: Die Tesla-Aktie ist am Dienstag um satte 6% eingebrochen – kurz vor den heiß erwarteten Quartalszahlen! Seit Jahresbeginn minus 44%.

Während Tesla um Absatz und Image kämpft, verbringt der Milliardär seine Zeit im Weißen Haus – als rechte Hand von Donald Trump. Musk, der 290 Millionen Dollar in Trumps Wahlkampf pumpte, führt jetzt sogar eine Behörden-Schließungs-Truppe mit Namen DOGE an. Das Ergebnis: Proteste, Boykotte und brennende Tesla-Fabriken in Europa!

„Welche Schritte unternimmt der Vorstand, um den Imageschaden durch Musks Politik zu stoppen?“, fragen wütende Aktionäre. Laut Umfragen würde heute nur noch 27% der US-Käufer einen Tesla kaufen – vor zwei Jahren waren es 46%!

Quartalszahlen: Katastrophe erwartet

Für das Ergebnis von Tesla wird heute eine niederschmetternde Botschaft erwartet. Die Gründe:

Lieferungen eingebrochen: 336.681 Fahrzeuge (–13% zum Vorjahresquartal!)

China-Desaster: Trumps Strafzölle und Nationalismus treffen Tesla hart

Analysten erwarten einen Umsatz von 21,24 Milliarden Dollar, was einem leichten Minus gegenüber 2023 entspräche.

Noch dramatischer sieht es bei der Marge aus: Die erwarteten 40 Cent Gewinn pro Aktie wären ein herber Dämpfer.

Vor „dauerhafter Nachfrage-Zerstörung“, warnt Star-Analyst Dan Ives - und spielt auf Elon Musk Polit-Eskapaden an.

Robotaxis: Musk’s letzte Chance?

Heute Abend (MEZ) muss der Tesla-Chef bei der Bilanz-PK liefern: Wird er endlich wieder 100% Tesla geben – oder weiter als Trump’s Strippenzieher agieren? Aktionäre fordern: „Rede über Robotaxis, nicht über Politik!“ Tesla steckt in der tiefsten Krise seit Jahren – und diesmal ist nicht die Konkurrenz schuld, sondern Elon Musk selbst.