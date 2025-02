Jacques Lemans stellt die Weichen für die Zukunft

Andreas Riedl ist nun neben seinem Vater Alfred Riedl in die Geschäftsführung, der renommierten Uhren- und Schmuckmarke Jacques Lemans eingestiegen. Mit dieser strategischen Entscheidung wird der Fortbestand des traditionsreichen Kärntner Familienunternehmens in der zweiten Generation gesichert.

Alfred Riedl (Gründer, 75 Jahre), Michaela Riedl (Head of Marketing, 25 Jahre) und Andreas Riedl (Geschäftsführer, 24 Jahre) setzen auf hochwertige Produkte, kreative Designs und eine moderne Zielgruppenansprache. „Seit 50 Jahren steht Jacques Lemans für Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit. Diese Werte ermöglichen es uns als Marktführer im deutschsprachigen Raum, unser Portfolio weiter auszubauen und auf internationale Expansion zu setzen“, betont Alfred Riedl.

Führende Köpfe – Innovative Impulse

Andreas Riedl ist seit 2019 im Unternehmen und hat alle Schlüsselpositionen des Hauses durchlaufen. Er strebt eine nachhaltige Strategie für generationsübergreifenden Erfolg an, um die Marke weiter zu stärken und erfolgreich in die Zukunft zu führen. Wichtige Faktoren sind dabei eine globale Ausrichtung gepaart mit bodenständiger Führung. Andreas Riedl hat längst seine Expertise in der Markenentwicklung von Jacques Lemans bewiesen und gleichzeitig als Mitglied der Geschäftsführung die strategische Ausrichtung entscheidend mitgeprägt. Andreas Riedl, Geschäftsführer und kreativer Kopf hinter den Uhrendesigns: „Unsere Kollektionen sind weit mehr als nur Zeitmesser – sie sind eine perfekte Fusion aus modernem Design und hochwertiger Qualität. Sie sind ein kraftvolles Statement für Individualität und unverwechselbaren Stil.“

Alfred Riedl mit Schauspieler und Markenbotschafter Tobias Moretti sowie Michaela und Andreas Riedl. vl. n. r. © Jacques Lemans ×

Neue Kollektionen setzen Maßstäbe für 2025

Jährlich erweitert der Uhrenhersteller sein Portfolio um 100 neue Modelle, die alle im Headquarter in Kärnten im eigenen Haus designt werden – so wird garantiert, dass jede Uhr den höchsten Ansprüchen an Ästhetik, Qualität und Funktionalität gerecht wird.

Gleich zu Jahresbeginn präsentiert Jacques Lemans die neue Diver Kollektion – eine Hommage an dynamisches Design und modernste Funktionalität. Mit dieser Kollektion beweist Jacques Lemans einmal mehr seine Führungsrolle in der Uhrenwelt und erweitert sein Portfolio um Neuheiten, die Eleganz und Leistung perfekt vereinen. „Mit innovativen Kampagnen und einer zunehmend digitalen Kommunikation, die den Puls der Zeit trifft, möchten wir insbesondere junge, internationale Zielgruppen ansprechen. Auf diese Weise stärken wir nicht nur die Marke, sondern tragen auch dazu bei, sie global weiter zu etablieren – authentisch und zukunftsorientier, “, erklärt Michaela Riedl, Head of Marketing.

Internationale Präsenz

Jacques Lemans ist in 120 Ländern vertreten, betreibt 10 eigene Stores in Österreich und ist bei über 1500 Juwelieren präsent. Das Sortiment umfasst mehr als 800 Uhrenmodelle und 900 Schmuckstücke, die höchste Design- und Qualitätsansprüche erfüllen.