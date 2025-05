JP Immobilien gewinnt FIABCI Award mit The Hoxton Vienna

Mit The Hoxton Vienna sicherte sich JP Immobilien den ersten Platz beim renommierten FIABCI Prix d’Excellence Austria in der Kategorie „Hotel und Serviced Apartments“.

JP Immobilien verwandelte das ehemalige „Gewerbehaus“ am Rudolf-Sallinger-Platz in ein elegantes Hotel der Hoxton-Gruppe. Das denkmalgeschützte Gebäude aus den 1950er-Jahren wurde revitalisiert: Fassade und Stiegenhaus blieben erhalten, das Innere modernisiert. Der Vorplatz wurde eingebunden, wodurch ein zeitgemäßes, urbanes Wahrzeichen – ein Beispiel für die „dritte Wiener Gründerzeit“ – entstand.

FIABCI Award für The Hoxton Vienna © JP Immobilien

Erfolgreiche Hotelrevitalisierung und internationales Wachstum bei JP Immobilien„Der FIABCI Award rückt zukunftsweisende, nachhaltige Projekte ins Rampenlicht – umso mehr freut es uns, mit The Hoxton Vienna ausgezeichnet worden zu sein. Das denkmalgeschützte Haus verbindet Wiener Geschichte mit modernem Hotelkonzept, Vintage-Flair mit internationalem Zeitgeist. Die Auszeichnung ist Bestätigung und Ansporn zugleich, Immobilien zu schaffen, die ökologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich nachhaltig wirken“, so Daniel Jelitzka, Mitinhaber und geschäftsführender Gesellschafter von JP Immobilien.Neben The Hoxton Vienna hat JP Immobilien bereits einige weitere Hotels in Wien revitalisiert, darunter das 25hours Hotel beim Museumsquartier, The Guesthouse Vienna und das Hotel Die Josefine. Zudem managt JP Hospitality Advisory GmbH den JP Hospitality Investors Club, über den Hotels erworben, revitalisiert und an renommierte Betreiber verpachtet werden. Zu den jüngsten Erfolgen gehören das Bikini Island & Mountain Hotel Es Trenc auf Mallorca, das HENRI Country House in Kitzbühel oder das A&O Hostel in Rotterdam.