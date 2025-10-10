Kartenzahlungen internationaler Gäste steigen um 14 Prozent

Global Payments verzeichnet im Sommer 2025 rund 644 Millionen Euro Kartenzahlungen. Führend sind hierzulande bei den Ausgaben pro Zahlung die irischen Touristen.

Der heimische Tourismus profitiert zunehmend vom Trend zu bargeldlosen Zahlungen. Laut aktuellen Daten von Global Payments Österreich gaben internationale Gäste im Sommer 2025 an den Terminals des Zahlungsdienstleisters rund 644 Millionen Euro mit Karte aus – ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Transaktionen stieg auf 13,8 Millionen, was einem Zuwachs von fast 20 Prozent entspricht. „Unsere Daten machen klar, dass Gäste, die mit Karte bezahlen können, spürbar mehr konsumieren und dadurch Hotels, Gastronomie und Handel direkt stärken“, erklärt Angela Knötzl, Country Managerin von Global Payments Österreich. „Je einfacher und digitaler das Bezahlen funktioniert, desto mehr profitiert die gesamte Branche.“

Gäste bezahlen mit Karte, Smartphone oder auch schon mit Smartwatch. © Gettyimages

Städte mit starkem Wachstum: Wien, Salzburg und Graz vorne

Besonders dynamisch entwickelte sich der Karteneinsatz in Österreichs größten Städten:

• Wien verzeichnete ein Plus von 21,7 %,

• Salzburg legte um 24,1 % zu,

• und Graz wuchs um 16,8 %.

Bei den Herkunftsländern lagen deutsche Gäste klar an der Spitze mit 87,6 Millionen Euro Kartenausgaben, gefolgt von den Niederlanden (12,2 Mio. Euro) und Irland (10,7 Mio. Euro). Auffällig: Irische Touristen gaben im Schnitt 236 Euro pro Kartenzahlung aus – mehr als das Dreifache der deutschen Besucher:innen (72 Euro). Auch Reisende aus der Schweiz (83 Euro) und Belgien (72 Euro) trugen mit hohen Durchschnittsbeträgen pro Zahlung zum Ergebnis bei.

Kartenzahlung lohnt sich: Touristen geben pro Einkauf mehr aus. © Gettyimages

Digitale Zahlungsmethoden als Wachstumstreiber im Tourismus

Ein wesentlicher Grund für den Anstieg der Kartenzahlungen ist die verbesserte Zahlungsinfrastruktur in Österreich. Global Payments hat zuletzt mit „Genius“ eine Registrierkassa mit integrierter Kartenakzeptanz auf den Markt gebracht und ermöglicht darüber hinaus Kartenakzeptanz direkt am Smartphone. „Global Payments registrierte allein im Sommer 2025 ein zweistelliges Wachstum bei Transaktionen über Smartphone und Wearables. Dieser Trend zeigt, dass digitale Zahlungsmethoden gerade im Tourismus immer stärker nachgefragt werden“, meint Knötzl.

Mittlerweile gibt es in Österreich 30 Terminals pro 1.000 Einwohner – doppelt so viele wie noch 2022. Damit liegt das Land zwar noch leicht unter dem EU-Schnitt von 38, zeigt aber einen klaren Aufwärtstrend. Besonders mobile Bezahllösungen und Wearables gewinnen im Tourismus stark an Bedeutung.

Positive Aussichten für die WintersaisonLaut ersten Prognosen dürfte auch die kommende Wintersaison von der hohen Auslandsnachfrage profitieren. Besonders Skiregionen rechnen mit steigenden Umsätzen durch internationale Gäste, die Tickets, Hotels, Gastronomie und Freizeitangebote kontaktlos mit Karte oder Mobile Wallet bezahlen. Diese Entwicklung zeigt: Digitale Bezahlmöglichkeiten sind zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für Österreichs Tourismus, Gastronomie und Hotellerie geworden.