Finanz-Schock

Krypto-Crash: Trump-Clan verliert Milliarden Dollar

26.11.25, 20:30
Die Krypto-Krise trifft die Trump-Familie sehr. Der Clan hat nun mindestens eine Milliarde Dollar an Vermögen verloren.

Nach einem rasanten Wertanstieg erlebt die Krypto-Szene gerade eine Talfahrt. Der Absturz schmerzt vor allem US-Präsident Donald Trump (79), seine Söhne (Spitzname "Krypto Jungs") und weitere Familienmitglieder. Sie haben nämlich mindestens eine Milliarde Dollar verloren!

Für die Trump-Familie konnten beim Absturz nur zuschauen. Der Bitcoin stürzte vom unglaublichen Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober auf rund 82.000 Dollar ab. Das ist ein Minus von 32 Prozent. Andere Kryptowährungen gaben sehr stark nach.

Krypto-Offensive ins Stocken geraten

In den vergangenen Wochen lösten sich rund eine Billion Dollar an Krypto-Anlegergeldern in Luft auf. Die Trumps setzten zuletzt vor allem auf Meme-Coins ("Spaßmünzen" mit Social-Media-Hype) und andere Krypto-Geschäfte. Laut Schätzungen von "Bloomberg" lag das Vermögen der Trumps Anfang September bei 7,7 Milliarden Dollar. Im Oktober betrug dieses nur mehr 6,6 Milliarden Dollar.

Das Bittere für die Familie: Die große Krypto-Offensive sorgte vor kurzem für ein persönliches "goldenes Zeitalter". Das "Wall Street Journal" berichtete im September, dass ihre Krypto-Anteile den Wert aller Immobilien der "Trump Organization" übertrafen.

Vermögen in Luft aufgelöst

Seit August verlor der Meme-Coin $TRUMP ein Viertel seines Wertes. Im Jänner lag der Startpreis bei 43 Dollar. Am Dienstag kostete der Meme-Coin rund sechs Dollar. Das ist ein Minus von 84,47 Prozent.

Donald Trumps Sohn Eric (41) verlor seit September rund 300 Millionen Dollar Familienvermögen. Er besitzt nämlich sieben Prozent der Anteile beim Bitcoin-Schürfunternehmen "American Bitcoin". Die Aktienwerte haben sich dabei halbiert.

Milliarden Verluste

Ein weiteres Unternehmen der Trumps stottert auch. Die "World Liberty Financial" (WLFI), mitgegründet von Eric und Don Jr. (47), liegt zu 60 Prozent in Familienbesitz. Wegen des Absturzes der WLFI-Münze stürzte das Unternehmen von sechs Milliarden auf 3,15 Milliarden Dollar.

Abseits der Kryptowährungen läuft es für den Trump-Clan auch weniger gut. Die Wertpapiere der "Trump Media & Technology Group" (TMTG), welche "Truth Social" besitzen, erreichten neue Tiefststände. Insgesamt beträgt das Minus fast 70 Prozent.

Trump, welcher 115 Millionen Aktien hält, und andere Familienmitglieder wie Don Jr. haben bereits 5,3 Milliarden Dollar verloren, so "Barron"s". Zusätzlich verzeichnete das Krypto-Guthaben der Firma weitere Verluste von 400 Millionen Dollar.

