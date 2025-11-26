Alles zu oe24VIP
René Benko
© APA/BARBARA GINDL

Insolvenz

Neue Benko-Auktion: Gucci-Anzüge und Humidore unterm Hammer

26.11.25, 09:33
Teilen

Jetzt werden sogar Benkos Luxus-Anzüge, Humidore und Co. versteigert. 

Im Insolvenzverfahren rund um René Benko lässt der Insolvenzverwalter nun auch Luxus-Anzüge, Humidore und sogar eine Patronentasche versteigern. Konkret kommen auf der Auktionsplattform "AURENA" Anzüge von Gucci und Tom Ford sowie Mäntel von Hugo Boss und Hermès unter den Hammer. 

Benko Versteigerung
© aurena.at

Auch Humidore zur Aufbewahrung von Zigarren werden versteigert, einer davon sogar in edler Mahagoni-Ausführung von Louis Vuitton. Das Startgebot liegt hier bei 300 Euro. Bei den Anzügen liegen die aktuellen Gebote bei durchschnittlich 400 Euro. 

Benko Versteigerung
© aurena.at

Patronentasche
© aurena.at

Auch eine Patronentasche für Munition findet sich auf der Auktionsplattform. Gebote können bereits abgegeben werden. Die Zuschläge erfolgen ab 13. Dezember 10 Uhr.

