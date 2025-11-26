Neue Benko-Auktion: Gucci-Anzüge und Humidore unterm Hammer

Jetzt werden sogar Benkos Luxus-Anzüge, Humidore und Co. versteigert.

Im Insolvenzverfahren rund um René Benko lässt der Insolvenzverwalter nun auch Luxus-Anzüge, Humidore und sogar eine Patronentasche versteigern. Konkret kommen auf der Auktionsplattform "AURENA" Anzüge von Gucci und Tom Ford sowie Mäntel von Hugo Boss und Hermès unter den Hammer.

Auch Humidore zur Aufbewahrung von Zigarren werden versteigert, einer davon sogar in edler Mahagoni-Ausführung von Louis Vuitton. Das Startgebot liegt hier bei 300 Euro. Bei den Anzügen liegen die aktuellen Gebote bei durchschnittlich 400 Euro.

Auch eine Patronentasche für Munition findet sich auf der Auktionsplattform. Gebote können bereits abgegeben werden. Die Zuschläge erfolgen ab 13. Dezember 10 Uhr.