Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 28.800 aktien down -0.69% Andritz AG 60.90 aktien down -0.57% BAWAG Group AG 110.30 aktien up +3.86% CA Immobilien Anlagen AG 24.740 aktien up +0.73% CPI Europe AG 18.000 aktien up +0.84% DO & CO Aktiengesellschaft 217.00 aktien equal +0% EVN AG 24.900 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 83.30 aktien down -0.48% Lenzing AG 24.650 aktien down -0.6% OMV AG 45.200 aktien up +0.27% Oesterreichische Post AG 29.700 aktien equal +0% PORR AG 28.900 aktien up +0.7% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.600 aktien down -0.8% SBO AG 27.100 aktien up +0.56% STRABAG SE 73.00 aktien up +0.97% UNIQA Insurance Group AG 12.660 aktien up +1.28% VERBUND AG Kat. A 64.45 aktien up +0.86% VIENNA INSURANCE GROUP AG 43.800 aktien up +0.23% Wienerberger AG 26.780 aktien equal +0% voestalpine AG 31.140 aktien down -0.06%
  1. oe24.at
  2. Business
KTM-Werk in Mattighofen

Von Spanien

KTM holt GasGas-Produktion nach Mattighofen

22.10.25, 09:58
Teilen

Der oberösterreichische Motorradhersteller KTM holt die Produktion der GasGas-Motorräder nach Mattighofen (Bezirk Braunau) 

Das Werk in Spanien, wo bisher gefertigt wurde, wird ab sofort geschlossen. Der Standort KTM Spanien bleibe bestehen, ebenso die Marke GasGas, bestätigte das Unternehmen der APA mehrere Medienberichte.

"Damit bündeln wir unsere Kompetenzen, optimieren Produktionsprozesse und stärken die Effizienz innerhalb des Unternehmens", teilte eine KTM-Sprecherin mit. Laut Medienberichten waren an dem Standort in Barcelona zuletzt rund 300 Mitarbeiter beschäftigt. Von der Schließung betroffen seien nur 20 Beschäftigte, die in der Herstellung tätig gewesen seien, bestätigte KTM einen Bericht der "Salzburger Nachrichten". Deshalb erfordere die Verlagerung keine weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Produktionsstandort Mattighofen, der Standort werde dadurch aber gestärkt, wurde betont.

Die Produktion bei KTM in Mattighofen war erst im Juli wieder hochgefahren worden, nachdem das Sanierungsverfahren im Juni abgeschlossen worden war. GasGas ist seit 2019 Teil von KTM. Die spanische Marke wurde als dritte neben KTM und Husqvarna ins Unternehmen integriert. Noch 2021 investierte man einen Millionenbetrag in den Bau eines neuen Werks in der Nähe von Barcelona, so die "SN". Gerüchte um ein mögliches Aus der Marke GasGas habe es bereits zuletzt gegeben, auch weil sich GasGas aus dem Motorsportbereich zunehmend zurückgezogen hatte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden