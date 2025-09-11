Alles zu oe24VIP
Lagermax und Hafen Wien verlängern Rahmenvertrag
© David Bohmann/Hafen Wien

Partnerschaft

Lagermax und Hafen Wien verlängern Rahmenvertrag

11.09.25, 14:09
Gestärkt: Wien als Automotive-Drehscheibe. Lagermax Gruppe und Hafen Wien besiegeln mehrjährigen Rahmenvertrag für Fahrzeuglogistik.

Die Lagermax Autotransport GmbH und der Hafen Wien haben einen mehrjährigen Rahmenvertrag über die Nutzung von Lager- und Umschlagsflächen unterzeichnet. Die Vereinbarung festigt eine langjährige Partnerschaft und sichert Planbarkeit, aber auch Flexibilität und entscheidende Kapazitäten für die Lagerung und Distribution von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen am strategisch wichtigen Logistikstandort Wien.

Partnerschaft verlängert: v.l. Lagermax T. Baumgartner, Hafen Wien Doris Pulker-Rohrhofer und F. Arnezeder.

© Christian Mikes

Hafen Wien als Schlüsselstandort für effiziente Fahrzeuglogistik
Mit seiner perfekten Anbindung an Straße, Schiene und Wasserweg bietet der Hafen Wien ideale Voraussetzungen für effiziente und nachhaltige Logistik. „Die Vertragsverlängerung ist ein klares Bekenntnis zum Standort Wien und unterstreicht die zentrale Rolle des Hafens für die Fahrzeuglogistik in Ostösterreich“, betont Doris Pulker-Rohrhofer, technische Geschäftsführerin des Hafen Wien und Thomas Baumgartner, Vorstand der Lagermax Gruppe, ergänzt: „Der Hafen Wien bietet die ideale Plattform, um unseren Kundinnen und Kunden höchste Servicequalität und Effizienz zu garantieren. Die gesicherten Flächen sind ein Eckpfeiler unserer Automotive-Strategie.“ Auch Florian Arnezeder, Geschäftsführer der Lagermax Autotransport GmbH, hebt die Vorteile hervor: Planbarkeit, Flexibilität und stabile Abläufe für den Ballungsraum Wien und Umgebung.

Die Kooperation sichert Automobilherstellern, Importeuren und Flottenkunden weiterhin eine zuverlässige Abwicklung bei Ein- und Ausflottung, Lagerung sowie Reparatur und Aufbereitung von Fahrzeugen.

