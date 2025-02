Lebensmittel-Diskonter Hofer setzt auf Tierwohl-Vision 2030

Schon seit Jahren leistet Hofer Pionierarbeit im Bereich tierwohlverbesserter Maßnahmen und steigert die Anzahl der Tierwohl-Produkte in seinen Regalen stetig. Bis 2030 will Hofer sein gesamtes Frischfleisch-Sortiment in tierwohlverbesserten Haltungsformen anbieten.

Eine intensive Nutztierhaltung kann das Tierwohl und die Umwelt belasten. Hofer verpflichtet sich mit seinen Nachhaltigkeits-Grundsätzen zur Einhaltung und Überwachung von Tierschutzvorgaben bei der Produktion von Fleisch und anderen tierischen Produkten. Mit dem Tierwohlprogramm „FairHOF“ setzt Hofer seit 2017 neue Maßstäbe für die konventionelle Tierhaltung. Doch auch mit der BIO-Eigenmarke „Zurück zum Ursprung“ erfüllt der Diskonter bereits seit fast 20 Jahren Standards, die über die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinausgehen und hat in diesem Bereich bereits erfolgreiche Pionierarbeit, zum Wohle der Tiere, geleistet. Bis 2030 will der Lebensmittel-Diskonter im Rahmen seiner Tierwohl-Vision sein gesamtes Frischfleisch-Sortiment in tierwohlverbesserten Haltungsformen anbieten. Hofer setzt sich für Tierwohl-Mission ambitionierte Ziele für 2030 - spezielle Tierwohlprogramm „FairHOF“ und seiner BIO-Eigenmarke „Zurück zum Ursprung“ sollen noch besser werden. © Hofer × Transparenz schafft Vertrauen

Die Umsetzung der hohen Qualitätsstandards garantiert auch das Prüfzeichen „Tierwohl kontrolliert" der Gesellschaft !Zukunft Tierwohl!. Denn: Da HOFER Tierwohl so wichtig ist, ist es ist für den Diskonter von hoher Bedeutung, dass es vor allem bei den Tierwohlmarken „FairHOF“ und „Zurück zum Ursprung“ einen externen Standardgeber gibt und engmaschige Kontrollen durch externe Kontrollstellen durchgeführt werden. Darüber hinaus werden für Produkte der Marke „Zurück zum Ursprung“ sowohl die Einhaltung der BIO-Richtlinien, als auch die weitergehenden Prüf Nach!-Richtlinien regelmäßig von unabhängigen und akkreditierten Kontrollstellen überprüft.

Nach dem Motto „Transparenz schafft Vertrauen“ können Kundinnen und Kunden mit Hilfe der besonders umfassenden Online-Rückverfolgung die Produkte der Marke „Zurück zum Ursprung“ selbst rückverfolgen. So ist genau ersichtlich von welchen Ursprungs-Bäuerinnen und -Bauern das BIO-Fleisch bzw. die BIO-Eier stammen und von welchem Verarbeiter diese hergestellt wurden. Für Hofer ist zudem die klare Kennzeichnung der Haltungsbedingungen von Tieren von großer Bedeutung, da dies einen wesentlichen Schritt zu mehr Transparenz für Konsumentinnen und Konsumenten darstellt. Aus diesem Grund setzt sich der Diskonter seit Jahren federführend für die Entwicklung und Einführung eines brancheneinheitlichen Systems zur Kennzeichnung von Haltungsstufen bei tierischen Produkten ein.