Lokale Musik macht Hotels erlebbarer _ Studie zeigt messbaren Einfluss

Musik prägt das Hotelerlebnis stärker als bisher angenommen. Eine europäische Pilotstudie von HearDis! und Motel One zeigt: Lokale Playlists steigern messbar die Zufriedenheit von Gästen, stärken das Ortsgefühl und wecken kulturelle Neugier – unabhängig vom Musikgeschmack.

Architektur, Design und Service gelten als zentrale Faktoren für ein gelungenes Hotelerlebnis. Doch auch Musik spielt dabei eine entscheidende Rolle – insbesondere dann, wenn sie einen lokalen Bezug hat. Das zeigt eine neue europäische Pilot-Musikstudie des Unternehmens HearDis! in Zusammenarbeit mit der Motel One Group.

Deutlich stärkeres Ortsgefühl durch lokale Playlists

Erstmals wurde unter realen Hotelbedingungen datenbasiert untersucht, welchen Einfluss lokale Musik auf die sogenannte Guest Experience hat. Das Ergebnis: Gäste, die während ihres Aufenthalts lokale Playlists hörten, fühlten sich fast dreimal so häufig mit dem jeweiligen Aufenthaltsort verbunden wie Gäste, die Musik ohne regionalen Bezug hörten.

Auch die Gesamtzufriedenheit stieg deutlich. Während 66 Prozent der Gäste ihren Aufenthalt mit nicht-lokaler Musik als gut oder sehr gut bewerteten, waren es mit lokalen Playlists 79 Prozent. Zusätzlich zeigte sich ein klarer Effekt auf die kulturelle Neugier: Gäste fühlten sich stärker dazu inspiriert, neue Musik oder bislang unbekannte Künstlerinnen und Künstler zu entdecken.

© Gettyimages

EU-Forschungsprojekt OpenMusE als wissenschaftlicher Rahmen

Die Studie wurde im Rahmen des EU-geförderten Horizon-Europe-Forschungsprojekts OpenMusE durchgeführt, das sich mit innovativen und fairen Nutzungskontexten für Musik in Europa beschäftigt. Insgesamt nahmen sechs Hotels der Motel One Group teil. In zwei Testphasen wurden jeweils zwei Musikprogramme eingesetzt, die in Marken- und Atmosphären-Fit identisch waren. Der einzige Unterschied lag im Inhalt: eine Playlist ohne lokalen Bezug und eine mit regionalen Künstlern, Sprache und kulturellem Kontext.

Gäste und Mitarbeitende bewerteten ihr Erleben anonym über einen QR-Code, ohne zu wissen, dass es sich um eine Studie handelte. So sollte ein möglichst unverfälschtes Stimmungsbild entstehen. „Unsere Gäste sollen in jeder Stadt nicht nur übernachten, sondern emotional und kulturell ankommen“, sagt Susan Schramm, Chief Marketing Officer der Motel One Group. Die Ergebnisse bestätigten, dass Musik ein bislang oft unterschätzter, aber hochwirksamer Bestandteil der Guest Journey sei.

„Musik ist Teil der Guest Journey“

Auch HearDis! sieht in der Studie einen klaren Handlungsauftrag. „Lokale Musik stärkt das Ortsgefühl und hebt das Gesamterlebnis messbar – unabhängig von Alter, Geschlecht oder individuellem Musikgeschmack“, erklärt Sören Maisch, Director In-Store Music bei HearDis!. Musik sei damit nicht nur atmosphärisches Beiwerk, sondern ein strategisches Element moderner Hotellerie. Entscheidend sei dabei nicht, ob Gäste die Musikstücke bereits kennen. Vielmehr gehe es darum, den Charakter eines Ortes hörbar zu machen. Lokale Playlists schaffen laut Studie eine kulturelle Verbindung zwischen Marke, Stadt und Reisenden.

Ausbau lokaler Musikprogramme geplantAuf Grundlage der Ergebnisse wollen Motel One und HearDis! ihre lokalen Musikprogramme weiterentwickeln und schrittweise ausweiten. Ziel ist es, lokale Profile entlang der gesamten Guest Journey zu verankern und zugleich regionalen Künstlerinnen und Künstlern mehr Sichtbarkeit zu verschaffen.