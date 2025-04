Börsen schließen erstmals positiv: ATX geht 2,3 % höher aus dem Handel

Aufatmen an US-Börsen: Dow Jones startet mit leichtem Plus An der Wall Street geht es endlich wieder bergauf: Die Aktienkurse steigen und machen einen Teil der historischen Verluste der vergangenen Woche wett. Der Dow Jones startete am Dienstag mit einem Plus in den Handel und lag bei 39.307,58 Punkten – ein Anstieg von 3,5 Prozent.