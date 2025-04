Grassers Haftantritt im »Ziegelstadl« steht an

Bargeldlos Bank überfallen: 4,5 Jahre Haft für Trottel-Räuber Ein 43-Jähriger wurde am Dienstag wegen schweren Raubes zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Russe - der als "Trottel-Räuber" in die hiesige Kriminalgeschichte einging - hatte am 3. September 2024 eine bargeld- bzw. kassalose Filiale in Innsbruck überfallen.