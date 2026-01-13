Alles zu oe24VIP
KTM produziert künftig GasGas in OÖ.

Nägel mit Köpfen

Inder benennen KTM-Mutter offiziell in Bajaj Mobility um

13.01.26, 10:34
Firmensitz nach Mattighofen verlegt und neuer Name fixiert.

Die KTM-Mutter Pierer Mobility AG heißt nun Bajaj Mobility AG. Die in einer außerordentlichen Hauptversammlung im November beschlossene Änderung des Firmenwortlauts sei seit Dienstag im Firmenbuch eingetragen, teilte das Unternehmen mit. Der Firmensitz wandert damit von Wels nach Mattighofen (Bezirk Braunau).

Rajiv Bajaj
Bajaj, seit 2007 Partner des oberösterreichischen Motorradbauers KTM, hatte im Frühjahr mit einer Finanzspritze das Überleben der insolventen KTM gesichert. Im Gegenzug wurde vereinbart, dass Bajaj das bisherige Joint Venture Pierer Bajaj zur Gänze und damit die Kontrollmehrheit an der KTM-Mutter Pierer Mobility übernimmt. Damit ging auch die Änderung des Firmennamens und die Verlegung des Firmensitzes einher.

