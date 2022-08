Ölpreise leicht gesunken

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete in der Früh 97,01 US-Dollar (94,63 Euro).

Das waren 39 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um 36 Cent auf 91,57 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern halten sich die Anleger am Ölmarkt vor der Veröffentlichung neuer Prognosen zur Entwicklung der Nachfrage in den Wintermonaten zurück. Im Tagesverlauf werden Berichte der Internationalen Energieagentur (IEA) und des Ölkartells OPEC erwartet, in denen jeweils die künftige Nachfrage nach Rohöl prognostiziert wird.

Außerdem wurde am Markt darauf verwiesen, dass es wieder russische Öllieferungen nach Ungarn geben dürfte. Der seit einigen Tagen unterbrochene Transit von russischem Öl über den Südstrang der Pipeline Druschba (Freundschaft) nach Ungarn, Tschechien und in die Slowakei könnte nach der Zahlung von ausstehenden Transitgebühren bald wieder aufgenommen werden.