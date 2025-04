"Schwarzer Montag" - Aktienmärkte brechen völlig ein

Der Abverkauf an den europäischen Aktienmärkten hat sich am Montag massiv ausgeweitet

Die Investoren ziehen sich aus Sorge vor den Auswirkungen des Zoll-Rundumschlags des US-Präsidenten Donald Trump weiterhin stark aus risikoreicheren Anlagen zurück. Der ATX sackte in den ersten zehn Handelsminuten um 7,42 Prozent auf 3.483,58 Punkte ab. Das ist der tiefste Stand seit November. Der ATX Prime büßte 7,38 Prozent auf 1.748,77 Zähler ein.



Starke Verluste in Asien

Auch an den asiatischen Börsen und im europäischen Umfeld ging es steil Richtung Süden. Der Euro-Stoxx-50 verlor 6,3 Prozent auf 4.573 Punkte. In Frankfurt fiel der DAX um 7,3 Prozent auf 19.127 Einheiten - zunächst war der deutsche Leitindex sogar über 10 Prozent abgesackt. Der japanische Nikkei-225 schloss um 7,8 Prozent leichter. Der Hang Seng Index der Sonderverwaltungszone Hongkong brach um 11,8 Prozent ein, hier war jedoch am Freitag feiertagsbedingt nicht gehandelt worden.

Der US-Dollar gab einen Teil seiner Erholungsgewinne vom Freitag wieder ab. Die Ölpreise rutschten weiter ab, der Goldpreis stabilisierte sich und als sicher geltende Staatsanleihen setzten ihre Kursrally fort.

Trump: Vergessen Sie die Märkte

"Vergessen Sie die Märkte für eine Sekunde", sagte Trump am Sonntag zu Journalisten. "Ich möchte nicht, dass etwas runtergeht, aber manchmal muss man Medikamente nehmen, um etwas zu heilen". Er betonte, er sei nur dann bereit, über eine Lockerung der Zölle zu verhandeln, wenn die Handelspartner ihre Überschüsse mit den USA verringern würden.

"Das Ausmaß des Ausverkaufs entspricht nun einigen der aggressivsten Rückgänge der letzten zehn Jahre", kommentierten die Markstategen der Deutschen Bank die entwicklung des amerikanischen S&P-500. Dieser stand Montagfrüh im außerbörslichen Geschäft mehr als 20 Prozent unter seinem Zwischenhoch vom Februar, könnte also heute in einen Bärenmarkt eintreten.

Auch in dieser Woche werden die Zölle klarerweise die Tagesordnung beherrschen, so die Deutsche-Bank-Analysten, "aber die große Frage ist auch, wie andere Länder Vergeltungsmaßnahmen ergreifen könnten." Die EU wird am heutigen Montag über ihre Antwort beraten.



Auch Bitcoin sackt ab

Der Bitcoin hat wegen der anhaltenden Unsicherheit infolge des US-Zollpakets weiter kräftig nachgegeben. Am Montag rutschte der Kurs im frühen Handel deutlich unter die Marke von 80.000 Dollar. Gegen 7.40 Uhr kostete die weltweit älteste und bekannte Digitalwährung nur noch 76.934 Dollar (69.580 Euro) und baute damit die jüngsten Kursverluste aus.

Vor der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend, die Welt mit Zöllen zu überziehen, war ein Bitcoin noch rund 87.000 Dollar wert. Trump gilt eigentlich als Förderer von Digitalwährungen, allerdings konnte er bisher die Hoffnungen der Krypto-Anhänger nicht erfüllen. So hatte der Bitcoin just am Tag seiner Amtseinführung mit mehr als 109.000 Dollar seinen bisher höchsten Stand erreicht. Seitdem ging es unter anderem wegen der Unsicherheiten infolge der US-Zollpolitik bergab. Allerdings liegt der aktuelle Kurs noch etwas mehr als zehn Prozent über dem Niveau, das der Bitcoin vor der Wahl Trumps Anfang November innehatte.