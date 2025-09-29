Trasse für neue 380-kV-Leitung in Kärnten präsentiert

192 Kilometer neue 380-kV-Leitungen. Die Trasse führt von Lienz über Drautal, Ossiacher Tauern und St. Veit nach Obersielach. Die Inbetriebnahme ab 2033 geplant.

Verantwortliche von Austrian Power Grid (APG) und Kärnten Netz (KNG) haben am Montag in Villach die Grobtrasse für die neue 380-kV-Leitung präsentiert, die quer durch Kärnten führen wird. Die 192 Kilometer lange Strecke führt von Lienz übers Drautal, den Ossiacher Tauern und südlich von Feldkirchen und St. Veit an der Glan nach Obersielach. Die Inbetriebnahme soll 2033 erfolgen.

Die Karte zeigt die geplante 380-kV-Leitung in Kärnten mit einer Länge von 192 Kilometern. Die Grobtrasse verläuft von Lienz über Spittal/Drau und Villach bis östlich von Klagenfurt. Die Inbetriebnahme ist ab 2033 geplant. Quelle: APG.

Neben dem Neubau wird auch das regionale 110-kV-Netz verstärkt. Wie Wolfgang Hafner, der Projektleiter der APG, sagte, seien insgesamt 36 Gemeinden Teil des Projekts, 32 davon in Kärnten, vier in Osttirol. Mit dem Ausbau werde die letzte Lücke des 380-kV-Ringes in Österreich geschlossen. Die neue Leitung sei nötig, weil bis zum Jahr 2040 fast eine Verdoppelung des Strombedarfs in Kärnten und Österreich erwartet wird. Hafner: "Es ist nun das zweite Jahrhundertprojekt in Kärnten nach der Koralmbahn - was die Koralmbahn für das Bahnnetz ist, ist dieses Projekt fürs Stromnetz."

Alte Leitungen werden demontiert

Christian Bellina, Teamleiter bei der APG, erklärte, man wolle die Abstände zu Siedlungen so groß wie möglich halten und Naturschutzgebiete meiden: "Gelingt das nicht, werden wir Ausgleichsmaßnahmen setzen." Im gesamten Projektverlauf werde auf die Bündelung von Infrastruktur gesetzt, 140 Kilometer 110-kV-Leitungen werden im Lauf der Arbeiten demontiert. Auf der Trasse für die 380-kV-Leitung soll dann die neue 110-kV-Leitung mitgeführt werden. Wie Hafner ergänzte, verlaufe die Trasse oft auf der Schattseite der Täler: "Gleichzeitig werden Leitungen demontiert, die aktuell auf der Sonnseite, teilweise durch Siedlungsgebiete, verlaufen. Also bringt das Projekt nicht nur eine Belastung, sondern auch eine Entlastung."

Besonders wichtig sei den Verantwortlichen der Informationsaustausch mit der Bevölkerung, wurde mehrmals betont. Zunächst würden Einladungen an 90.000 Haushalte verschickt, eine Onlineplattform ging noch am Montag online. Von kommendem Montag bis 16. Oktober finden insgesamt acht Informationsmessen in betroffenen Gemeinden statt. Hafner lud zur Mitarbeit ein: "Die Maststandorte werden nun in den kommenden Monaten evaluiert. Jetzt gibt es ein Jahr die Möglichkeit, daran teilzuhaben." Denn sei die Umweltverträglichkeitserklärung eingereicht, werde wohl kein Mast mehr verschoben.

Bis zu 700 Masten

Insgesamt werden rund 600 bis 700 Masten aufgestellt - das hänge vom genauen Verlauf der Feintrasse ab. Die Masten werden 60 bis 90 Meter hoch sein. Man werde die Leitungen insgesamt höher hängen, um darunter auch eine landwirtschaftliche Nutzung der Flächen zu ermöglichen. Wie viel das gesamte Projekt kosten wird, stand vorerst noch nicht fest.

Ab sofort wird mit der Feintrassen-Planung begonnen, Mitte 2027 soll das UVP-Verfahren beginnen, bevor 2029 mit dem Bau begonnen werden soll.

FPÖ fordert Projektstopp

Die Landwirtschaftskammer Kärnten forderte unmittelbar nach der Präsentation eine "frühzeitige Einbindung und faire Entschädigung der Betroffenen": "Maststandorte, Überspannung und Zufahrten sind möglichst bewirtschaftungsschonend zu gestalten, und die Bedenken der Grundeigentümer sind dabei bestmöglich zu berücksichtigen." Die Industriellenvereinigung betonte, der Ausstieg aus fossiler Energie in Industrie, Verkehr und beim Heizen bedeute einen steigenden Strombedarf: "Kärnten braucht starke Netze, wenn wir Energiewende, Wachstum und Arbeitsplätze sichern wollen. Ohne moderne Leitungen riskieren wir Versorgungsengpässe und damit auch unsere Wettbewerbsfähigkeit."

Am Vormittag wurde der Netzausbau auch der Kärntner Landesregierung präsentiert. "Priorität hat für uns, dass die Menschen vom Projekt möglichst wenig betroffen sind. Wir erwarten von den Projektwerbern, dass die bestmögliche und schonendste Variante umgesetzt wird - nicht die billigste", sagte danach Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Und Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) meinte, dass nun "alle Fakten und Argumente zur Trassenführung" auf den Tisch müssten. Mit dieser Forderung an APG und KNG habe er vor allem auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Sinn, die dann "ihren Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort stehen müssen".

Die Kärntner FPÖ will hingegen überhaupt einen Stopp des Projekts: "Die FPÖ fordert die Stopptaste für die Stromautobahn durch Kärnten, solange nicht zumindest sichergestellt ist, dass es in ganz Österreich einheitliche Stromnetzkosten gibt", sagte FPÖ-Parteiobmann Erwin Angerer. Kärnten werde ungerecht behandelt, im Vergleich zu den anderen Bundesländern würden hier viel höhere Stromnetzkosten anfallen. Von den Grünen wurde wiederum die Forderung nach einem "umfassenden Beteiligungsprozess" laut: "Wer die grüne Transformation ernst nimmt, muss nämlich sicherstellen, dass der Netzausbau nicht nur technisch, sondern auch ökologisch und gesellschaftlich verantwortungsvoll umgesetzt wird", so Landessprecherin Olga Voglauer.