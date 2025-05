Um so viele Milliarden soll OnlyFans-Plattform verkauft werden

Eigentümer wollen Erotikplattform OnlyFans für rund acht Milliarden Dollar verkaufen. Investoren zeigen sich interessiert.

Der Eigentümer der Erotikplattform OnlyFans, Fenix International Ltd, führt mehreren Insidern zufolge offenbar Gespräche über den Verkauf des Unternehmens an eine Investorengruppe für rund acht Milliarden Dollar (ca. 7,1 Mrd. Euro). Wie drei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärten, wird die Investorengruppe von der Forest Road Company, einer in Los Angeles ansässigen Investmentfirma, geleitet.

Mehrere potenzielle Käufer

OnlyFans und Forest Road lehnten eine Stellungnahme ab. Zwei Insider, die mit den Verkaufsgesprächen vertraut sind, sagten, dass Fenix International Ltd auch mit anderen potenziellen Käufern im Gespräch ist. Das in London ansässige Unternehmen hat in den vergangenen Monaten das Interesse mehrerer Interessenten auf sich gezogen. 2023 erwirtschaftete OnlyFans offenbar 6,6 Milliarden Dollar. Dies geht aus den Unterlagen hervor, die bei den britischen Aufsichtsbehörden eingereicht wurden.

Allein im Jahr 2020 verzeichnete das Unternehmen demnach einen Anstieg von 375 Millionen Dollar, und dieses schnelle Wachstum hat offenbar das Interesse der Investoren geweckt. Ein Börsengang wird ebenfalls in Erwägung gezogen, so drei der Insider.