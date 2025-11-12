Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 29.550 aktien down -0.67% Andritz AG 64.45 aktien up +0.62% BAWAG Group AG 115.80 aktien up +1.4% CA Immobilien Anlagen AG 24.060 aktien up +0.59% CPI Europe AG 16.370 aktien up +0.49% DO & CO Aktiengesellschaft 197.20 aktien down -1.4% EVN AG 27.000 aktien up +0.19% Erste Group Bank AG 93.70 aktien up +0.59% Lenzing AG 21.800 aktien up +4.56% OMV AG 49.060 aktien up +1.07% Oesterreichische Post AG 30.700 aktien down -0.16% PORR AG 26.400 aktien up +2.33% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.700 aktien up +1.68% SBO AG 29.200 aktien up +0.86% STRABAG SE 66.70 aktien equal +0% UNIQA Insurance Group AG 12.960 aktien up +1.25% VERBUND AG Kat. A 67.20 aktien up +1.28% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.000 aktien up +0.67% Wienerberger AG 26.320 aktien up +1.46% voestalpine AG 33.600 aktien up +4.41%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Märkte & Börsen
Westbahn
© Westbahn Management GmbH/Zinell

Rollen los

Westbahn setzte neue China-Züge erstmals im regulären Betrieb ein

12.11.25, 11:06
Teilen

Chinazüge rollen durch Österreich. Westbahn-Sprecher: Alle Genehmigungen liegen vor. EU-Eisenbahnagentur erteilte Zulassung am Montag.

Der ÖBB-Konkurrent Westbahn ist am Mittwoch erstmals mit einem der vier neuen Züge des chinesischen Herstellers CRRC im regulären Fahrbetrieb unterwegs gewesen. Der Zug startete um 5.38 Uhr am Wiener Westbahnhof und kam rund zweieinhalb Stunden später in Salzburg an, wie die "Salzburger Nachrichten" online berichteten. Ein Westbahn-Pressesprecher bestätigte auf APA-Anfrage, dass seit Dienstag alle Genehmigungen vorliegen.

Die Europäische Eisenbahnagentur ERA hatte am Montag die Zulassung für die Doppelstockzüge des chinesischen Herstellers CRRC erteilt, wie auch "Presse" und "Standard" berichten. Ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember sollen die vier zusätzlichen Garnituren den Takt auf der Westbahn-Strecke verdichten. Die Westbahn hatte die vier Züge bereits 2019 bestellt. Seit 2022 befinden sie sich in Österreich und absolvierten tausende Kilometer an Testfahrten.

Westbahn: Europäische Hersteller kontrollieren Markt

Die Zulassung hatte Kritik von Arbeitnehmervertretern und Bahnindustrie hervorgerufen, die Arbeitsplätze in Europa in Gefahr sehen. Die Westbahn entgegnete, dass in Europa ein Oligopol herrsche, also dass einige wenige große Zughersteller den Markt kontrollieren, was zu langen Wartezeiten und überhöhten Preisen führe.

Mit der Inbetriebnahme ist die Westbahn Europas erster Bahnbetreiber, der Züge der staatlichen China Railway Rolling Stock Corporation im Fernverkehr einsetzt. In Tschechien setzt RegioJet ebenfalls auf Züge von CRRC.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden