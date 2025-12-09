Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.200 aktien down -1.89% Andritz AG 63.30 aktien down -1.48% BAWAG Group AG 120.80 aktien up +0.08% CA Immobilien Anlagen AG 23.020 aktien down -0.09% CPI Europe AG 15.030 aktien down -0.2% DO & CO Aktiengesellschaft 193.20 aktien down -1.33% EVN AG 26.800 aktien down -0.37% Erste Group Bank AG 97.50 aktien down -0.46% Lenzing AG 22.350 aktien down -1.32% OMV AG 47.620 aktien up +0.04% Oesterreichische Post AG 30.800 aktien down -0.48% PORR AG 31.000 aktien down -3.28% Raiffeisen Bank Internat. AG 36.540 aktien up +0.5% SBO AG 28.000 aktien down -0.18% STRABAG SE 78.60 aktien down -0.13% UNIQA Insurance Group AG 15.200 aktien down -0.13% VERBUND AG Kat. A 63.25 aktien down -0.24% VIENNA INSURANCE GROUP AG 55.40 aktien down -1.6% Wienerberger AG 28.480 aktien down -0.07% voestalpine AG 37.620 aktien down -0.21%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Manager
Kopie von Nedeljković soll ab dem 14. Mai kommenden Jahres das Amt von Oliver Zipse
© bmw

Zipse gibt ab

Dieser Mann wird der neue Boss bei BMW

09.12.25, 11:28 | Aktualisiert: 10.12.25, 09:21
Teilen

Ab 14. Mai 2026 kommt der mit Vorschusslorbeeren bedachte Milan Nedeljković als BMW-Chef. Zipse brachte noch Start der Neuen Klasse auf den Weg.

BMW bekommt einen neuen Chef: Milan Nedeljković soll ab dem 14. Mai kommenden Jahres das Amt von Oliver Zipse übernehmen. Sein Vertrag läuft bis 2031. Der Aufsichtsrat traf am Dienstag einen entsprechenden Beschluss, wie das Unternehmen mitteilte. Derzeit ist Nedeljković noch Produktionsvorstand. Dieses Amt hatte auch Zipse inne, bevor er 2019 an die Konzernspitze rückte. Dessen Vorgänger Harald Krüger oder Norbert Reithofer waren zuvor ebenfalls Produktionsvorstände.

Milan Nedeljković soll ab dem 14. Mai kommenden Jahres das Amt von Oliver Zipse übernehmen

Milan Nedeljković soll ab dem 14. Mai kommenden Jahres das Amt von Oliver Zipse übernehmen 

© bmw

Zipse legt sein Amt demnach mit Ablauf des 13. Mais ab - an diesem Tag hat BMW seine Hauptversammlung für das noch laufende Geschäftsjahr. Zipse wird im Februar 62 Jahre alt. Bei BMW gilt eigentlich eine grobe Altersgrenze von 60 für Vorstände, diese war bei der letzten Verlängerung seines Mandats bis 2026 überschritten worden. Zipse hat damit das wichtigste Projekt seiner Amtszeit, den Start der Neuen Klasse als Basis für die Elektrostrategie des Unternehmens noch auf den Weg gebracht.

Der Aufsichtsrat dankte ihm "ausdrücklich für seine großen Verdienste um die BMW Group". Er habe "BMW durch globale Krisen wie die Corona-Pandemie geführt und steht für die Neue Klasse als größtes Zukunftsprojekt des Unternehmens", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Nicolas Peter.

Nedeljković seit 2019 Produktionsvorstand

Nedeljković, der bei der Amtsübernahme 57 Jahre alt sein wird, ist seit 2019 Produktionsvorstand. Er zeichnete damit für den Produktionsstart der Neuen Klasse verantwortlich. Aufsichtsratschef Peter lobte ihn für "strategischen Weitblick", große Umsetzungsstärke und unternehmerisches Denken. "Er steht für klare Fokussierung im Umgang mit Ressourcen - seien es ökonomische oder ökologische."

Nedeljković, der neben der deutschen auch die serbische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde im Oktober 2019 Produktionsvorstand - kurz nachdem sein Vorgänger Zipse den Chefsessel übernommen hatte. Im Unternehmen ist er allerdings schon seit 1993, war - neben München - unter anderem in den Werken Oxford und Leipzig. In letzterem verantwortete er als Leiter den Start von BMWs Vorreiter-Elektroauto i3. Davor hatte er in Aachen und am MIT in den USA Maschinenbau studiert - später promovierte er an der TU München.

Auch von der Arbeitnehmerseite kommen Vorschusslorbeeren: "Milan Nedeljković genießt hohes Ansehen und Vertrauen in der Belegschaft von BMW. Mit ihm wollen wir die lange Tradition der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung fortsetzen und unsere BMW-Erfolgsgeschichte fortschreiben", sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Martin Kimmich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden